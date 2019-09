Senadora califica de autoritaria a directora del Buen Pastor, por incautación de un consolador

Esperanza Martínez, senadora.

La senadora Esperanza Martínez cuestionó duramente a Shirley Talavera, directora del penal de mujeres, Buen Pastor, donde ayer, en una requisa, incautaron el consolador de una reclusa. Aseguró que la medida es autoritaria y retrógada, por lo que pidió la inmediata intervención del Ministerio de la Mujer.

En la sesión de la Cámara Alta, la senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, habló en la plenaria para criticar la incautación de un consolador durante la requisa realizada ayer en el penal del Buen Pastor. Cuestionó duramente a la titular de la penitenciaría, Shirley Talavera.

“Ayer debatían si en el Paraguay hubo o no hubo dictaduras. Estamos ante un recrudecimiento del modelo autoritario que a la historia y a la vida política del Paraguay le ha costado vidas, exilio, muerte, torturas y una cultura de irrespeto a los derechos de las personas”, señaló.

También criticó la intención existente en Diputados de controlar la natalidad de las reclusas. “En una época se hizo para controlar la natalidad de las poblaciones pobres, que ha sido superada, hay países que han mantenido. Nosotros no podemos retroceder a sacar el derecho a las mujeres de los hijos que quieren tener o no quieren tener”, indicó.

Recalcó que para muchos puede no ser importante pero puntualizó que para las mujeres es preocupante estar en manos de autoridades que van a decidir sobre la vida y el derecho sexual de cada una. “Estamos volviendo a situaciones que creíamos superadas. Creo que la ministra de la Mujer (Nilda Romero) tiene que sentarse a trabajar directamente con esta señora a explicarle cuáles son los derechos humanos vigentes en el Paraguay, cuál es el modelo de República”, enfatizó.

“Resulta que aparece alguien con una medida castradora, retrógada, autoritaria a querer imponer y no sabemos qué otras cosas más están imponiendo. Se ha creado con el tiempo la posibilidad de que las parejas se puedan encontrar en la intimidad, que tengan una vida sexual, si quieren prohibir eso, dentro de poco le van a suspender la música, la cultura”, añadió.

“Yo sé que cuando hablamos de las personas privadas de libertad, de las reclusas, de las mujeres que sean, no es un tema importante. Las personas tienen un derecho humano democrático, vamos a tratar de que se reviertan todas estas medidas que son ridículas. Pido a la ministra de la Mujer que intervenga y que haga lo que sea para garantizar el derecho de las mujeres privadas de su libertad, que puedan decidir si quiere tener hijos o no y que se haga de manera inmediata. Aunque haya nostálgicos, no vamos a volver al autoritarismo y la dictadura”, concluyó.