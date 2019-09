Al anunciarse que regresaría al país luego de doce años, en solo días los fanáticos de Don Omar agotaron las entradas para el concierto que será este sábado 21 en el Jockey Club. A raíz de eso, el reguetonero boricua actuará también el viernes 20, en el mismo sitio.

William Omar Landrón Rivera es el nombre detrás de Don Omar, el artista boricua que en 2004 irrumpió en la escena reguetonera con “La batidora”. Sus éxitos latinos lo trajeron dos veces a Paraguay, siendo el año 2007 la última vez.

En su carrera cosechó varios hits de reguetón como “Dale Don dale”, “Hasta abajo”, “Salió el sol”, “Pobre diabla”, “Angelito”, “Ojitos chiquititos”, entre muchos otros. Pero en 2017, el puertorriqueño anunció que se retiraría de los escenarios. Aunque esa pausa no duraría mucho, pues el año 2019 marcó su regreso para la alegría de sus fanáticos.

En entrevista exclusiva para ABC Color, Don Omar expresó su felicidad por volver a Paraguay y que el hecho de su regreso haya generado un segundo concierto. “Yo estaba súper feliz con el hecho de ir a Asunción el 21 de septiembre a recibir la primavera con todos mis fanáticos, y la noticia del ‘sold out’ me hizo sentir sumamente querido por el pueblo Paraguayo”, manifestó el cantante.

Por más que haya pasado mucho tiempo de su última visita, Don Omar también afirmó que tiene “un lugar muy especial” para nuestro país en su corazón. “A pesar de las distancias siempre he sentido el cariño del público a través de las redes sociales, y sé que siempre voy a encontrar una bandera paraguaya en mis comentarios”, señaló.

La música como puente

Pero más allá de su conexión con sus fanáticos a través de su música, Don Omar también expresó su solidaridad con los damnificados afectados por las inundaciones en Paraguay. “Quiero que sepan que voy a estar en su hermoso país en el mes de septiembre y voy a encontrar la manera de ayudar a los damnificados por las inundaciones desde hoy mismo”, había publicado en junio, en sus redes sociales.

Al respecto de eso, el músico subrayó que “la música es un gran camino para llevar mensajes importantes”, y que ella le da “una gran plataforma” en sus conciertos y redes sociales, para “conectar” con su público “de una manera cercana y personal”.

“Los desastres naturales han cambiado mi manera de ver el mundo. Decidí quedarme en Puerto Rico cuando pasó el Huracán María y vi la devastación, la desesperación y la necesidad en primera persona, así que cuando me enteré de las inundaciones en Paraguay no me pude quedar callado, sabía que tenía que expresarme y ayudar de la manera que fuera”, confirmó.

Un nuevo Don Omar

Esta nueva etapa de su carrera lo encuentra con nuevos temas y colaboraciones, como “Desierto”, con Amenazzy; “Ramayama”, con Farruko; “Si te atreves”, con Juan Magán, entre otros. El reguetonero destacó que su música siempre estuvo caracterizada por “la fusión de ritmos, el contenido y la versatilidad”. “Siento que cada fanático va a encontrar una canción que los identifique y conecte con ellos”, pensó.

En el género principal en que se desenvuelve, el regueton, según Don Omar, es uno de los estilos “urbanos” que “ha evolucionado mucho”. “Al principio todos competíamos por un lugar en la cima y creo que ahora estamos demostrando que al unirnos y colaborar podemos disfrutar del éxito juntos, es un mensaje que aplica a cualquier área de la vida: en la unión está la fuerza”, reflexionó.

Dijo también que “es una realidad que los fanáticos disfrutan mucho al ver a sus artistas favoritos colaborar, y en mi caso su opinión es importantísima. Me gusta recibir los comentarios en mis redes sociales sobre qué colaboración quieren ver más adelante, qué estilo quieren escuchar, etc.”

Así como el artista ve que el regueton no para de crecer, observó que “hay proyectos muy interesantes” de nuevos artistas. Existen “artistas muy talentosos que están llevando su estilo propio al mundo entero, como es el caso de Amenazzy, de República Dominicana”, remarcó.

Además, sobre este camino que transita ahora, dijo que como artista “se está preparando para un nuevo capítulo muy interesante”, en el que pretende “explorar muchas facetas nuevas y dedicarle tiempo a los proyectos que me apasionan como el automovilismo, la actuación y el arte en todas sus expresiones”.

El regreso

El decidir volver a los escenarios, para él fue en gran parte a causa de sus seguidores, “que día a día me pedían que regresara”; y de sus colegas, quienes se acercaron a mostrarle “su respeto” y a decirle “que la música necesitaba más Don Omar”. “Si soy completamente sincero, me dí cuenta que haga lo que haga no puedo dejar de ser Don Omar y esa sensación que te da estar en un escenario conectado con tu público no hay nada que la pueda igualar”, precisó.

De esta manera, adelantó que “el público paraguayo puede esperar un show diseñado especialmente para ellos, con todos los clásicos que me piden en las redes sociales y con muchas sorpresas”.

Planes, comentó, tiene “muchos”, y aseguró que hay “Don Omar para rato”. “Por lo pronto, mi prioridad es brindar dos shows épicos e inolvidables en el Jockey Club este 20 y 21 de septiembre”, concluyó.

Primavera con Don Omar

Para el show de este viernes 20 todavía quedan entradas, en venta en Ticketea. Cuestan: G. 170.000 (Generales), G. 185.000 (Preferencias), G. 190.000 (Mesas), G. 340.000 (Don Omar), G. 700.000 (The Lounge). Dicho concierto y el del sábado se iniciarán a las 21:00. Son en el marco de Prima Velvet.

