Asegurados pasan penurias para conseguir turno en IPS

Los asegurados del Instituto de Previsión Social de Ciudad del Este pasan penurias para agendar turno. Desde dormir en el hospital hasta “formar” fila con termos y llaves son las peripecias que enfrentan los pacientes para conseguir una consulta médica.

Con la inauguración del nuevo edificio del Hospital Regional del IPS, en 2017, se esperaba mejoras significativas en los servicios para los asegurados. Sin embargo, en la previsional no se subsanó las deficiencias en la atención a los pacientes.

Los asegurados deben acudir un día antes y amanecer en el hospital para lograr un turno como el caso de Crescencia Vera, una moradora del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este.

La mujer llegó a las 17:00 del miércoles pasado al hospital para agarrar los primeros lugares en la fila a fin de conseguir una consulta con el diabetólogo ayer. Comentó que desde hace 20 años acude regularmente al IPS para las consultas y que siempre fue una odisea registrar un turno.

“Esto ya no va a cambiar”, añadió con voz resignada, al tiempo de recordar que en algunas ocasiones ya se registraron peleas entre los asegurados por la ubicación en la fila de los objetos.

Los asegurados adoptaron una nueva modalidad de formar fila para no permanecer personalmente largas horas frente a las ventanillas donde se agendan las consultas.

Los pacientes dejan termos, llaves, botellas y otros objetos en la línea de espera y aparecen en la fila media hora antes de la apertura de las ventanillas.

Aldo Saldívar, residente de Presidente Franco, llegó a las 03:00 de ayer para agendar una consulta con el neumólogo y ya encontró varias decenas de objetos en la fila.

Las personas que dejan sus pertenencias desde el día anterior generalmente no se quedan en el hospital para cuidar su turno, sino que regresan a la madrugada poco antes de las 5:30 para tomar su ubicación, mientras que otros pacientes colocan sus objetos y luego duermen en el vehículo o en sillas de espera del hospital.

Los asegurados que desconocen esta nueva modalidad de formar fila llegan desde las 02:00 de la madrugada y ya corren riesgo de no conseguir turno. A las 6:00 se abren las ventanillas de registro de turno y las atenciones son agendadas por cupos limitados en cada especialidad.

RECONOCE DEFICIENCIA

Ana Liz Jara Rolón, directora regional de IPS, reconoció la falta de cantidad suficiente de médicos especialistas para atender la demanda de los asegurados y dijo que en la zona no hay profesionales de las áreas requeridas.

La directora recordó que anteriormente un guardia del hospital vendía los turnos a los pacientes mediante la colocación de objetos, pero ese esquema fue desterrado. Prometió investigar si se reactivó el esquema o si se trata solo de pertenencias dejadas por los asegurados.