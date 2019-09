Exigen mensura judicial

Un grupo de sintierras del distrito de Santa Fe del Paraná exigen la mensura judicial de más de 7.000 hectáreas de una finca que pertenece al Indert. Con esto quieren tomar posesión de las parcelas aún no tituladas de donde habían sidos desalojados en el 2017.

Los afectados pertenecen a la comisión Nueva Asunción y aspiran ser reubicados en una extensa parcela ubicada en la colonia Itaipu’í de este distrito, ubicado al norte del Alto Paraná.

Los integrantes de la comisión llegaron esta mañana a Ciudad del Este para exigir el cumplimiento de una orden judicial para la realización de una mensura judicial, prevista para el jueves de la próxima semana.

La orden judicial emanado del juez de Hernandarias, Anibal Duarte, dispone la mensura de toda la finca. Esto a fin de determinar la localización de los poseedores de estas tierras, pues el Indert expidió títulos por algunas parcelas. Sin embargo, queda una gran cantidad de hectáreas que aún no fueron tituladas y que están siendo usurpado por productores sojeros, según los afectados.

La presidenta de la comisión Nueva Asunción, Miguela Melgarejo Mora, manifestó que ya no están en condiciones de seguir esperando. Contó que el martes pasado se reunió con el presidente del Indert, Horacio Manuel Torres Benítez, y éste le pidió que se deje de lado la mensura judicial. Hizo llegar este pedido a los miembros de su comisión pero no están de acuerdo.

El pedido de mensura judicial se había solicitado desde el Indert. Pero ahora quieren dejar sin efecto, pues consideran que el pedido se hizo por error, ya que no no se puede hacer mesura judicial sobre un inmueble propio de la institución. El predio había sido adquirido por la entonces IBR de la Industrial Paraguaya SA.

Los manifestantes se reunieron con los responsables de la sede regional, pero insisten que se realice la mensura judicial así como ordena el juez y anunciaron de que si no están conforme con los resultados recurrirán a más movilizaciones.