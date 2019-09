Familiares y amigos de joven fallecida se movilizarán para pedir justicia

Compañeros universitarios y familiares de Carmen Vázquez, la joven que falleció tras caer de un colectivo de la Línea 2, realizarán este viernes una movilización pacífica. Exigirán justicia ante la falta de compromiso por parte de la empresa de transporte, que debía hacerse cargo de los gastos de sepelio y no cumplió.

Compañeros universitarios y familiares de la joven estudiante Carmen Vázquez, quien falleció el lunes a causa de un golpe en la cabeza tras caer de un bus de la Línea 2, realizarán este viernes una movilización pacífica para exigir justicia. La empresa de transporte en que viajaba la joven, Guaraní SRL, se comprometió a cubrir los gastos del sepelio pero no cumplió.

La movilización partirá a las 18:00 desde la sede de la Universidad Autónoma del Paraguay, institución en la que Carmen cursaba la carrera de Psicología. Luego, marcharán hasta la Plaza de la Democracia, en donde realizarán un acto de reflexión para luego volver al punto de partida.

Por otra parte, un familiar de la joven anunció en entrevista concedida a ABC TV que tomarán medidas judiciales contra la empresa de transporte por no hacerse cargo del pago de G. 14 millones por el sepelio. En ese sentido, indicó que cuando quisieron retirar de la funeraria el féretro de la joven no pudieron hacerlo. Se encontraron con la sorpresa de que el gasto del sepelio no fue abonado por la empresa de transporte. La joven debió ser enterrada el miércoles pasado.