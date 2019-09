Nicanor compara el gobierno con un «árbol que da frutos»

Nicanor Duarte Frutos, titular de la EBY, comparó esta mañana el gobierno de Mario Abdo con “un árbol que da frutos” y al que se le tira piedras. Misma frase había utilizado Santiago Peña, ex precandidato a presidente por HC, para defender a Óscar González Daher, ahora imputado por varios tipos penales.

Esta mañana se realizó un acto en la parroquia San Juan Bautista de San Juan del Ñeembucú, con la presencia del mandatario nacional, Mario Abdo Benítez, así como de autoridades locales y departamentales del Partido Colorado. En la ocasión, Nicanor Duarte Frutos, director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), habló ante los presentes despotricando contra la oposición.

Con palabras en guaraní, dijo a sus correligionarios que hay mucha gente que busca que sus esperanzas se marchiten. “Ustedes están estudiando, deben pensar por sí mismos, no dejen que otros piensen por ustedes, por los que tienen poder para manipular la realidad”, expresó.

“Mucho ya nos tiraron, nadie le da con piedras al árbol que no da frutos. No permitamos que la maldad venza nuestro optimismo y nuestra esperanza. Leímos un poco el diario… Algunos que se dan de expertos se fueron a estudiar a Estados Unidos y creen que saben todo (…) No necesitamos tener un título tan grande para saber cuando el pueblo tiene hambre. Son fracasados y quieren transcribir su fracaso a otros”, manifestó.

Sin embargo, luego dijo que es importante que todos los colorados estén bien. “Para qué los colorados vamos a pelearnos si es que vamos a andar bien nuevamente, si vamos a necesitarnos nuevamente entre nosotros y también de otros partidos”, señaló.

Coincidentemente, esta misma frase “del árbol que da frutos y por eso le tiran piedras” había utilizado durante su precandidatura presidencial Santiago Peña para defender al exparlamentario Óscar González Daher, luego de que se revelaran los audios filtrados de él y su secretario Raúl Fernández Lippmann del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuando negociaban con casos judiciales.

Tiempo más tarde, luego de perder las elecciones, reconoció que probablemente su derrota se debió a que no pudo desmarcarse de Óscar González Daher, actualmente procesado por varios hechos punibles como lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencia y otros.