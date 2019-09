Pronóstico nada alentador para el Chaco paraguayo

El gerente de Climatología de la Dirección de Meteorología reconoció que el pronóstico no es nada alentador para el Chaco paraguayo, pues no se avizoran lluvias próximamente. Incluso, en los próximos tres meses, la caída de agua sería deficitaria.

Así lo precisó Roberto Salinas, gerente de Climatología de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, quien contó que durante este mes de setiembre, cuando aún no ha empezado la primavera, se registraron ya 43ºC en Mariscal Estigarribia.

Aunque es preocupante la información, el funcionario fue sincero al mencionar que no hay en previsión ninguna lluvia importante para el Chaco durante las próximas semanas.

En la ciudad de Mariscal Estigarribia no llueve desde hace 55 días. Este, según el especialista, es un periodo importante de días continuos sin precipitaciones. La última lluvia fue de alrededor de 3 milímetros, cantidad muy inferior a la que se necesita para paliar los incendios y el intenso calor (se requiere al menos 50 milímetros).

“El déficit de agua en ese sector es acuciante y los pronósticos no son alentadores en ese aspecto. En los siguientes 15 días tampoco hay señales claras de generarse precipitaciones”, anunció Salinas.

Si bien reconoció que a nivel país estamos saliendo de un invierno en el que las precipitaciones no fueron cuantiosas en general, “la región Oriental fue beneficiada en ciertos periodos del invierno con lluvias que están manteniendo en mejores condiciones esta zona del territorio”, dijo el meteorólogo

El experto vaticinó que se espera un verano más caluroso que el del año anterior. “Todos los análisis que estamos haciendo nos dan la señal de que en el trimestre que empezamos ahora las temperaturas podrían estar por encima de lo normal prácticamente en todo el territorio y podríamos tener eventos con picos bastante elevados”, adelantó Salinas.

En conclusión, no hay buenas perspectivas y el déficit de agua se mantendría en el Chaco paraguayo. Por lo tanto, nos aproximamos a una primavera calurosa. En ese contexto, cabe resaltar que según el informe del Instituto Nacional Forestal (Infona) en las últimas 24 horas hubo 1037, mientras que en las últimas 12 horas se redujo a 10 focos, gracias al viento sur y la disminución de la temperatura.

