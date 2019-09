Toma de colegio en Cnel. Oviedo y exigen destitución de director

CORONEL OVIEDO. Un grupo de 30 alumnos tomaron esta tarde el Colegio Nacional Pedro P. Peña de esta ciudad para exigir la renuncia del Director Roberto Carlos Casco. Los jóvenes son del centro de Estudiantes de la institución y acusan al director Casco, de maltratos, autoritarismo y malversación de los fondos de gratuitas escolar.

Uno de los representantes de los estudiantes, Fernando Escobar, manifestó que el colegio está en total precariedad y que el director se da ciertos gustos en su oficina que no son necesarios ante las carencias existente en la institución.

El estudiante dijo que pasaran el fin de semana dentro de la institución y no abandonarán hasta la renuncia de Casco. Añadió que no permitirán que ningún docente y alumno que no apoye la causa entre en la institución.

Sobre las acusaciones, el Director Casco, manifestó que los estudiantes exigen unos documentos de gastos que se está haciendo en estos momentos en la institución y que aún no están disponibles por que aún no se cerró el ejercicio fiscal. Añadió que el lunes pedirá una mesa de trabajo con los estudiantes para poder paliar la situación.

Fuente: ABC Digital.