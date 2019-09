Comuna esteña adeuda unos G. 385.000 millones

La Municipalidad de Ciudad del Este enfrenta una deuda de G 385.000 millones, dividos en varios montos y rubros. El intendente, Miguel Prieto dijo que las cuentas “están estables”, pero “no bien”. Agregó que son deudas pequeñas comparando a administraciones anteriores.



Una de las deudas más grande es la que mantiene la comuna con la firma Metroparking, que es de G. 40.000 millones, que no está en los planes a corto plazo para el pago, púes al jefe comunal le preocupa más la falta de pago a la caja de jubilaciones. “Estoy hablando con los responsables de la Caja de Jubilados donde hay una deuda de G. 26.000 millones que estamos arrastrando desde el año 98. No vamos a pagar si no resolvemos un pago a largo plazo, inclusive que nos condonen gran parte de la deuda, para tratar de jubilar a algunos funcionarios con 40 o más años de actividad que por culpa de una mala administración no se pueden jubilar. Se está negando un derecho a mucha gente por culpa de la corrupción”, expresó.

Por otra parte contó cómo trabajaron para renovar la dotación completa de la Policía Municipal de Tránsito tras despedir a 61 funcionarios acusados de corrupción. El plan del jefe comunal fue el de convencer y capacitar a reservistas de la Marina para que puedan trabajar como agentes en las calles de la capital del Alto Paraná.

El intendente confirmó además que fueron 85 los agentes nuevos contratados y no 74, como en un principio informaron. Se trata de 21 mujeres y 64 varones los que componen a nueva fuerza de la PMT de CDE

Prieto reconoció además que su decisión puede tener consecuencias legales adversas para la comuna. “De hecho que podría tener consecuencias legales, pero estamos dialogando ya con el sindicato, con la Policía. De hecho que tenemos una ventaja, que la mayoría de los contratos ya estaban venciendo y por hechos de corrupción ya estábamos despidiendo, desvinculando a varios policías desde que ingresamos. Es una de las dependencias más corrompidas y teníamos una queja y una presión ciudadana demasiado grandes”, expresó el jefe comunal.

“Pensamos muchísimo antes de poder planificar esto. Ahí surgió la idea al ver de que teníamos más de 300 miembros de la reserva activa de la Marina, jóvenes, quienes estaba sirviendo a la Patria cada fin de semana. Nos acercamos a ellos y les interesó la idea de formar parte de la Policía Municipal de Tránsito, entonces comenzamos a hacer cursos a la par del entrenamiento que hacían en las Fuerzas Armadas cada fin de semana (…) Tuvimos el apoyo de la Unila, la Universidad Latinoamericana, el apoyo de la Policía Municipal de Foz, quienes les entrenaban en vialidad, y quedaron 85 al final del curso. Cuando ya les teníamos listos decidimos hacer las desvinculaciones respectivas (…) (Los reservistas) estaban desempleados. Son 21 chicas y 64 hombres. En su mayoría tienen promedio de 25 años de edad. Juraron servir a la Patria, hacer un buen trabajo. Lo que queremos que esta fuerza esté exenta de favores políticos y que trascienda un poco a todos los gobiernos. Que la Policía (municipal) sea una carrera”, narró Prieto.