El año agrícola y la economía, afectados por la sequía

La actual sequía que afecta las zonas de producción está retrasando la campaña sojera; recién pudo cubrirse cerca del 5% de los 30 que ya debió alcanzarse. No se presagia un buen año, dijeron en el sector productivo.

La campaña sojera sólo llega a la siembra de 5% cuando ya debió llegar a los 30% en esta época del año.

La campaña sojera anterior, que registró una merma de 23,5% contra la del 2017/18 (2,4 millones de toneladas menos), afectó a la economía del país y ahora, con el escenario de sequía, los productores no quieren arriesgarse, razón por la cual no llegaron aún al 5% del área proyectada, que es de 3,5 millones de hectáreas para el periodo 2019/2020, según explicó el Ing. Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

Por otra parte, el Ing. Agr. Hermes Aquino, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), dijo que el atraso es importante porque para esta época ya debería terminar lo que corresponde a las variedades tempraneras.

“Este año la soja tempranera solo se sembró en las zonas donde hubo lluvia, que fueron muy pocas; sobre mi finca, en Caaguazú, hubo solo 20 mm de precipitación, pero en zonas cercanas nada. Hay un déficit grande de lluvia, cayeron solo 60 mm de agua en 110 días es un problema real”, expresó Aquino. Agregó que, según las predicciones, en teoría debería llover entre el martes y miércoles próximo, pero que es solo pronóstico y habrá que esperar si ocurre.

Por otra parte, David González, del sector productivo, comentó que, normalmente, la siembra tempranera, que representa entre el 35% y el 40%, ya debería concluir entre el 20 y 25 del presente mes. Añadió que las variedades de temporada media, generalmente cubren cerca del 45% y se extienden hasta el 20 de octubre, y luego, las tardías.

“Al concentrarse la siembra de tempraneras con las de medianeras en una misma época, si se presentaran problemas de estrés hídrico o picos calóricos, la afectación podrá ser mayor sobre el rendimiento general. Justamente, para evitar eso es que los productores escalonan la siembra”, indicó.

Realmente hay muy poca siembra todavía y se corre el riesgo de que también se pierda lo sembrado hasta ahora, acotó.

Enfatizó que por un lado está la falta de agua y por el otro la ocurrencia de noches muy frescas, condiciones que juntas frenan el desarrollo de los cultivos.

“No se tenía pronosticada la sequía al inicio de la campaña, sino hacia finales de diciembre y principios de enero”, comentó.

Recordemos que la producción sojera 2018/2019 fue de 7.854.600 toneladas, en un total de 3.544.000 hectáreas cultivadas, con una media de rendimiento de 2,216 toneladas por hectárea. La merma del 23,5% en soja en el periodo anterior y la disminución del precio del grano en 20% respecto al año 2018, redujeron en cerca de US$ 1.340,5 millones el ingreso de divisas, según análisis de la UGP. Actualmente existe repunte en el precio.

Producción de arroz

La sequía también afecta la siembra del arroz que inició con un poco de atraso, sin embargo, no perjudica las proyecciones, se proyecta una superficie de cultivo n 165.000 hectáreas. “Pensamos que esta zafra será buena, estamos tratando de salir de una crisis a causa de los problemas de clima y precio que se tuvieron, pero se prevé un crecimiento firme. El sector está en la mira debido a la disponibilidad de tierras aptas en el país y agua abundante”, manifestó Luis Arréllaga, presidente de la Federación de Arroceros del Paraguay.

Estimó que la producción llegaría al millón de toneladas, con rendimientos de 6 toneladas por hectárea en promedio. En cuanto a precios, señaló que en la zafra pasada se mantuvieron alrededor de US$ 180 y US$ 195 por tonelada. “Esperábamos que los precios suban, pero no está aumentando”, acotó

FUENTE: ABC COLOR