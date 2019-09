La pésima racha que cortó el Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño dio un golpazo ayer al Torneo Clausura con su sorpresiva victoria en la Nueva Olla ante Cerro Porteño. El equipo que dirige Hugo Centurión llevaba 6 juegos seguidos sin ganar. Mirá cómo quedó ahora su situación con el descenso.

No es ninguna noticia que el 2019 no está siendo el año de Luqueño, no lo fue en el Apertura y el comienzo del Clausura tampoco lo está tratando de una mejor manera. Prueba de ello es que ayer, antes de jugarse el partido ante el Ciclón por la fecha 10 del torneo, llevaba 6 presentaciones sin festejar.

Su último triunfo había sido un 3-1 ante Guaraní por la jornada 3, luego cosechó un 0-0 ante Sol de América, un 3-1 en contra ante Olimpia, un 1-1 ante Nacional, otro 1-1 ante River Plate, una goleada en contra ante Libertad por 5-1, otra goleada en contra ante General Díaz por 3-0 para llevar a este triunfo de visitante ante Cerro.