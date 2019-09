Tras reunión en la UNA, subirá presión sobre Hacienda por el presupuesto

La rectora de la UNA, Zully Vera, y decanos de las distintas facultades se reunieron ayer con el senador Martín Arévalo para analizar el tema presupuestario y el paro académico. El legislador prometió mediar para que se otorgue a la UNA una reprogramación a fin de superar la crisis.



“Estoy con la UNA, que recorten plata de gastos superfluos, pero a la Educación no se la toca”, manifestó ayer el senador Martín Arévalo (ANR, Añetete), vicepresidente primero del Senado, quien mantuvo –según él– una fructífera reunión dominguera con la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Dra. Zully Vera, y los decanos.

“Mañana mismo –por hoy– voy a informar a la mesa directiva –del Congreso– de lo que hemos venido a ver y que entendemos que corresponde, ya que se trata de una reprogramación presupuestaria”, sostuvo el legislador.

El mismo indicó que pudo observar, de los mismos decanos de facultades, que hay docentes que quedaron rezagados en el tema salarial y que están cobrando unos G. 800.000 por cátedra, lo que realmente es injusto.

“Vamos a ver que se recorten viajes, viáticos, cupos de combustibles y muchos otros gastos superfluos, pero entendemos que se tiene que viabilizar la nivelación salarial que anhelan los docentes”, sostuvo el senador.

Añadió que mediará ante el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda, para que se remita lo antes posible el pedido de reprogramación para la UNA.

Consultado si cree que los demás partidos acompañarían la aprobación de dicha reprogramación presupuestaria, Arévalo sostuvo: “El que esté en contra de la Educación es un antipatriota”, apuntando de que no cree que sus colegas se opongan al pedido.

El parlamentario manifestó igualmente que extremará todos los recursos necesarios para que se subsane la crisis en la UNA y se levante el paro académico. “Realmente nuestro país y nuestros jóvenes no se merecen esto, por eso estamos intermediando para que se superen todos los inconvenientes que puedan haber de manera a que los estudiantes no pierdan más días de clases”, enfatizó.

“No es una ampliación”

“Es muy importante señalar que es una reprogramación, no es un aumento no es una ampliación y que se está haciendo con las fuentes y con una reingeniería que hizo la universidad porque lo que se quiere es mejorar no solamente el nivel salarial de los docentes sino también la infraestructura”, dijo a su vez la Dra. Zully Vera. Recordó que para el efecto, existe incluso un renunciamiento de la rectora y el vicerrector así como de los decanos y vicedecanos de congelar sus salarios para beneficiar exclusivamente a los profesores.

Mencionó además que el levantamiento del paro depende exclusivamente de que Hacienda remita el pedido de reprogramación al Congreso, que se espera que sea entre hoy lunes o mañana. La rectora indicó que una vez levantado el paro, se recalendarizarán las aulas, extendiendo quizás una o dos semanas más las clases y ya se tiene la aprobación de docentes y alumnos.