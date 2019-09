“En la segunda rueda Guaraní va a recibir el mismo trato”

Raúl Vicente Amarilla criticó el trato que recibieron en el Rogelio Livieres en el clásico más añejo. “Al Olimpia no lo van a bajar actualmente por no darle comodidades a sus jugadores o dirigentes”, comentó el manager del Decano al Cardinal Deportivo.

Olimpia, a través de Raúl Vicente Amarilla, expresó el malestar por la falta de comodidad en el Rogelio Livieres durante el clásico más añejo. “En la siguiente rueda Guaraní va a tener que visitar para Uno y seguramente se les va a dar el mismo trato”, disparó el manager del Decano a ABC Cardinal. “Al Olimpia no lo van a bajar actualmente por no darle comodidades a sus jugadores o dirigentes”, continuó el ex jugador.

Los futbolistas que quedaron fuera del partido y los directivos del Franjeado observaron el compromiso entre los hinchas visitantes (unas 500 personas), que ocuparon un sector de la gradería. “Bajo las exigencias que la APF va a empezar a imponer, dentro de ellas tendría que exigir que se les de comodidades a los que van a ver los partidos”, culminó Amarilla.