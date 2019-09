Madre denuncia que su hijo con cáncer se infectó con VIH en hospital público

La madre de un niño de 12 años que padece cáncer denunció que se infectó con VIH luego de haber recibido una transfusión de sangre en el Instituto Nacional del Cáncer en 2011, cuando el pequeño tenía 4 años. Autoridades del centro médico aseguraron que el Ministerio de Salud investigará la situación, que consideraron grave. La denunciante asegura además que hubo un intento de acallarla y de minimizar el caso.

El niño padece de linfoma de Hodgkin, una enfermedad en que se ven afectados los ganglios linfáticos, en los que crecen células cancerígenas. El hecho, según su madre, se produjo cuando su hijo tenía 4 años, en 2011, tras someterse a una cirugía en el Instituto Nacional del Cáncer. Esa fue la única vez en que el niño recibió una transfusión de sangre, refirió.

Sin embargo, la infección con VIH se detectó a finales de agosto pasado. El pequeño, que ahora tiene 12 años, debía someterse a una cirugía en el Hospital de Clínicas. Allí le pidieron un análisis completo con la orden para incluir VIH dentro de la lista. La madre aseguró que nunca antes le habían pedido un análisis de esa naturaleza.

Entonces, fueron hasta el Incan y allí se realizó la prueba, que dio positivo. Tras conocer los resultados, los responsables volvieron a efectuar otra prueba, que volvió a dar reactivo, es decir, positivo.

Posterior a eso, el consejo médico fue que la familia completa se someta a la misma prueba en el Instituto de Medicina Tropical (Lacimet). El padre y la madre tuvieron resultado negativo, mientras que el niño volvió a aparecer como portador del virus.

La mamá del pequeño lamentó lo ocurrido y explicó que, cuando conoció el resultado de los análisis, lo comentó con la oncóloga que atiende a su hijo en el Incan, a quien identificó como la Dra. Vanessa Arce. Supuestamente, la médica le pidió —según la madre— que no difunda ni denuncie el caso. Lo mismo presuntamente hicieron los enfermeros de Incan.

Ministerio de Salud abre investigación

El Dr. Nelson Mitsui, director del Incan, conversó con ABC Color y sostuvo que se enteró del caso por la prensa y que los padres del niño no se acercaron aún a hacer la denuncia formal. Sin embargo, consideró el hecho como grave y dijo que ya se abrió una investigación interna y el Ministerio de Salud también hará la pesquisa “para llegar a la verdad”.

El médico detalló que ya contactó con el Centro de Sangre para conocer si existen o no documentos de 2011. Recibió la respuesta de que sí y que la sangre que fue destinada para el paciente no estaba contaminada. Sin embargo, reconoció que existe un “periodo de ventana” en el que el VIH no se detecta. Este “periodo de ventana” o tiempo en el que se detecta el virus en la sangre era más amplio en 2011 que en la actualidad.

El Dr. Mitsui dijo también que el virus puede transmitirse a través de otros medios que no sean la sangre. “De oficio, el Ministerio de Salud Pública hará esa investigación”, concluyó.