Municipalidad de CDE obtiene certificación para fumigaciones

Tras varias gestiones para cumplir con los requisitos del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Ciudad del Este, logró el permiso para la realización de fumigaciones con un equipo propio de funcionarios capacitados.



El proceso implicó básicamente reunir todas las documentaciones necesarias para habilitar a la Municipalidad, para que pueda prestar el servicio de fumigación, ya que no estaba habilitada desde hace quince años. En el certificado de registro de fumigación otorgado, consta que la Municipalidad ha cumplido con lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley Nº 836/80 “Código Sanitario”.

Por lo tanto, desde la Municipalidad ya está habilitada para realizar las fumigaciones con los permisos necesarios, además de la capacidad técnica, como así también la posibilidad de instruir a la gente para realizar el servicio, según explicó el director de Medio Ambiente, Marco Alderete.

Recordó que la Municipalidad no podía cobrar una tasa por un servicio que no se estaba haciendo. La certificación fue otorgada por la Dirección General de Salubridad (DIGESA), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Estamos orgullosos de haber logrado la certificación que no fue fácil porque la presentación de las documentaciones y proyectos lleva un proceso muy largo y engorroso”, señaló al anunciar que todo ciudadano que requiera del servicio de fumigación puede solicitar a la Municipalidad, pagando la tasa correspondiente.

Explicó que la tarea es muy relevante teniendo en cuenta que se está aproximando la época de infestación larvaria del Aedes Aegyptis y la eventual declaración de emergencia por parte del Ministerio de Salud.

Indicó que en este sentido la Municipalidad ya cuenta con medios para cooperar con la tarea y que con la certificación ya se inició la fumigación en algunas dependencias de la Municipalidad. Hoy se fumigaron los dos tinglados de la feria permanente, se hará en el Mercado de Abasto y otros lugares, en horarios libres de la permanencia de personas.

La certificación también implica la optimización de recursos humanos, ya que mientras duraba el proceso se trató de reubicar a algunos funcionarios para que no permanezcan ociosos, lo que permitirá utilizar cien por ciento la capacidad con que se cuenta en la División de Fumigaciones, dependiente del área de Salubridad e Higiene.