Policías cobraban mensualmente para ayudar a narcos

En el marco del operativo Dignidad, en el que nueve altos jefes policiales fueron detenidos por ser supuestos cómplices de narcotraficantes, el fiscal Hugo Volpe señaló que entre 1.000.000 y 1.500.000 guaraníes rondaba la tarifa que los oficiales cobraban mensualmente por brindar información privilegiada a los delincuentes.

“Generalmente, los agentes cobraban entre un millón a un millón y medio de guaraníes”, señaló el fiscal en comunicación con ABC Cardinal. Puntualizó que son nueve los oficiales detenidos hoy, de diversas dependencias policiales.

Igualmente, señaló que dentro de la Dirección de la Policía de Concepción fueron cuatro los detenidos, y que los demás son de otras localidades, como Yby Yaú, Puentesiño (departamento de Concepción) y Chirigüelo (Amambay).

Volpe expresó que estos nueve uniformados aprehendidos eran los investigados por la Fiscalía, y no descartó que durante el desarrollo de las averiguaciones puedan ser detenidos otros oficiales vinculados.

“Son nueve; en su mayoría eran considerados mensualeros. La comisaría de Puentesiño era el lugar principal de operaciones de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Todos ya están identificados y detenidos; en su mayoría, serían mensualeros, pero cumplían varias funciones o tenían traslados», subrayó.

Volpe relató que los uniformados hacían pedidos especiales y extras para liberar cargas. Sobre una carga particular, llegaron a solicitar US$ 400.000, pero finalmente quedó en US$ 200.000, según manifestó el fiscal. “Uno de los agentes es el que pidió 400.000 dólares para liberar una carga, el suboficial Pedro Molinas”, aseveró.

Los oficiales detenidos serían quienes daban cobertura a las cargas que los narcotraficantes ingresaban vía aérea desde Bolivia, Perú y Colombia. “Este era un grupo plenamente identificado que se dedicaba a la logística para traer para varios otros grupos. Ellos eran los encargados del transporte aéreo (…) De acá se encargaban de entregar la carga. Se pudo detectar que hubo una fuerte cobertura de parte de estos policías”, añadió.

El Ministerio Público difundió que los agentes policías detenidos son el comisario principal Edelio Celso Loreiro Garcia, los subcomisarios Pedro Molinas y Rubén Darío Duarte Jacquet, los suboficiales Mario Figueroa Velázquez (Antinarcótico de Concepción), Carlos Éver Navarro Morales y Venancio Bolaños Torres. Estos dos últimos pertenecían de la comisaría 15ª de Puentesiño. También fueron aprehendidos Pablo César Morales, Luis Carlos Gómez Santacruz y Sebastián Ramón Silva. Algunos de los detenidos ocupaban cargos importantes en el Departamento Antinarcóticos e incluso en la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado.

