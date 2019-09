Narcos pagaban salarios a policías, afirma ministro

Arnaldo Giuzzio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), dijo que entre los policías que fueron detenidos ayer por sospechas de formar parte de una red que traficaba con drogas había algunos que incluso recibían salarios de los narcotraficantes.

Arnaldo Giuzzio, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El ministro dijo a ABC FM 98.5 que, en principio, se escuchaban las conversaciones de los narcotraficantes, pero luego aparecieron los agentes de Policía, por lo que fueron agregados a la investigación. Estos se involucraron por hacer la vista gorda o por encubrir traslados de drogas.

Sostuvo que los uniformados operaban en diferentes modalidades: algunos cobraban por carga de drogas, otros por trabajos o directamente eran asalariados de la estructura narco. Expuso que, al ser una organización que ya estaba en funcionamiento, en las conversaciones no se hablaban directamente, porque ya es “algo mecánico”, es decir, no daban demasiados detalles.

Afirmó que no era necesario sorprenderlos con el dinero, ya que había suficientes elementos con el pedido de soborno, que ya se configura como un hecho punible (cohecho pasivo). Las voces de los uniformados pudieron ser identificadas gracias a las pistas que dieron sobre las dependencias en las cuales prestaban servicios.

Narcopolítica

Giuzzio aseguró que, si en la actualidad existe narcopolítica, “se están cuidando mucho más” y que por lo general en las elecciones es cuando más se nota esta conducta en los políticos.

Si bien no quiso opinar con respecto a la situación del diputado colorado Ulises Quintana y su proceso por drogas, expuso que no es muy usual que por narcotráfico un procesado reciba medidas alternativas a la prisión. “Normalmente se litiga dentro (de la cárcel), no fuera”, dijo.