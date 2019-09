“Calé” se venga: “A los Galaverna se les puede tocar, pero no gratis”

El senador Juan Carlos Galaverna derramó un chorro de agua a su colega Paraguayo Cubas durante la sesión de este jueves, en respuesta a lo que había hecho Cubas el 11 de abril pasado. El legislador de Cruzada Nacional no reaccionó.



El hecho sucedió cerca de las 12:30 de este jueves, durante la sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. Cubas regresaba a su banca mientras estaba hablando la legisladora Lilian Samaniego. Juan Carlos Galaverna no estaba en su sitio, sino a uno de los costados de la pasarela, sentado.

En un determinado momento, al subir Cubas las escaleras, se paró frente a Galaverna, quien les arrojó varios chorros de agua de una botella. El senador de Cruzada Nacional no reaccionó contra “Calé”.

El veterano senador colorado reaccionó contra Cubas, quien hizo lo propio el 11 de abril pasado. Posterior al hecho, “Calé” fue hasta su lugar y pidió la palabra.

“Pido las disculpas correspondientes por lo sucedido hace un rato, dejo constancia de que si corresponde presentaré yo mismo el proyecto de resolución de sanción, recordando que el senador al que le devolví atenciones hoy no fue juzgado, naturalmente no sancionado, cuando me agredió acá en mi banca, pero mi intención principal es pedir disculpas”, dijo Galaverna.

Cabe destacar que Cubas fue sancionado por 60 días tras haber peleado con Enrique Riera, quien también fue suspendido.

Luego, el colorado dijo que responder a la agresión de Cubas con la misma moneda no era una cuestión de soberbia, sino de dignidad. “A los Galaverna se les puede tocar, pero gratis nunca”, concluyó.

Quien recibió agua “de rebote” fue el senador Tony Apuril, quien bromeó y reclamó a Cubas por el hecho. El senador de Cruzada Nacional fue junto a él fuera de la sala principal del Senado.

Fuente: ABC Digital.