Cerro deja puntos en el “Nido”

Cerro Porteño volvió a ceder puntos en su visita a General Díaz. Tras ir ganando dos a cero en el segundo tiempo, con goles de Churín y Sergio Díaz, el Ciclón cedió al final y el equipo local consiguió empatar, con tantos de Santa Cruz y Bareiro.

El Ciclón pierde de vista la punta

Tras ir ganando cómodamente por dos a cero en la segunda etapa del encuentro disputado en el “Nido” de las Águilas, Cerro Porteño no supo sostener la ventaja y terminó cediendo un empate frente a General Díaz.

El Ciclón ya pierde de vista la punta del torneo y difícilmente pueda darse la circunstancia en la que vuelva a ponerse codo a codo con los candidatos al título.

De nuevo las lesiones aparecieron en filas de Cerro y nuevamente Amorebieta tuvo que ser cambiado por una dolencia.

Si un equipo como Cerro Porteño tiene ambición de ser campeón, no puede darse el lujo de perder en su casa contra uno de los coleros, como en la fecha pasada, y después, dejarse empatar contra un conjunto cuyos jugadores no se concentraron en protesta por meses de salarios atrasados.

Esto descalifica por completo al cuadro azulgrana, por más que después encuentre el camino para salir de este momento de incertidumbre. Ya en el primer tiempo, Cerro no pudo romper el cero en el marcador. Cuando al fin lo pudo hacer, gracias a un remate de Churín y luego en un destape de Sergio Díaz, no tuvo el temple para atesorar la ventaja. Desde antes se decía que no hay resultado más mentiroso que un dos a cero y eso se dio de cuerpo entero. Con los cambios, General mejoró y con goles de Julio Santa Cruz y Sergio Bareiro, igualó el partido con total justicia.

“No tenemos la picardía suficiente”

El técnico de Cerro Porteño, Miguel Ángel Russo, reflexionó: “En líneas generales el equipo estuvo compacto, muy sólido, pero después está lo otro, no tenemos la picardía suficiente para mantener un resultado y enseñar eso es otro tema a nivel general”.

Luego, señaló: “Hicimos un montón de cosas más que buenas. Contra luqueño jugamos mal, directamente. Hoy tuvimos mucho juego y nos faltó poco para redondear una buena presentación, porque gran parte de los 90 minutos los dominó Cerro”.

Por el lado de las Águilas, Alfredo cano, además de elogiar a sus dirigidos, cuestionó severamente la labor del árbitro Éber Aquino.

Fuente: ABC Digital.