Marx, pasaje a la nostalgia

Con un ameno recorrido musical por sus tres décadas de carrera, el cantante y compositor estadounidense Richard Marx se presentó en la noche del jueves en el Teatro del Banco Central del Paraguay. Acompañado por un baterista, un guitarrista y un bajista, el artista interpretó sus hits y también sus nuevas composiciones ante unas 700 personas.

El concierto se inició con un video, que ofrecía un recuento de su trayectoria, en el que se lo ve trabajando con figuras como Ringo Starr, Lionel Richie, Keith Urban y otros. Al grito de “Hola Asunción”, Marx dio inicio a su presentación interpretando “Limitless”.

A lo largo de los 90 minutos del concierto, los aplausos se convirtieron en un gran puente entre el público y el artista, sorteando de esa manera la barrera idiomática o la falta de conocimiento de las letras de las canciones.

Canciones como “Endless”, “Take this heart” y “Angelia”, siguieron en el repertorio, mientras el artista alternaba guitarras y bromeaba con respecto a cómo lucía su cabello a principio de la década del 90. También presentó a “Hazard” como una canción rara de entre sus composiciones.

En tanto, sentado al teclado bromeó con fragmentos de temas de Lionel Richie y del dúo Hall & Oates, para poner su voz a “Fly me to the moon”.

En momento acústico, con aires de bossa nova llegó “Keep coming back”, seguida de un particular ensamble entre Marx y un video grabado por sus tres hijos para interpretar la balada “When you loved me”.

El cantante también aprovechó la ocasión para presentar su nueva canción “Another one down”, con un sonido pop bien actual, a la que siguió la balada “This I promise you”, una composición suya que se volvió un éxito mundial de la mano del quinteto N’ Sync. Tampoco faltó en el repertorio un mix entre las románticas “Hold on to the nights” y “Now and forever”.

Marx también mostró su faceta roquera con canciones como “Should know better”, seguida de “Satisfied”.

Marcando el final de la noche llegó la balada “Right here waiting”, con Marx en el teclado e invitando al público a acompañarle coreando. De esta manera cerró un show en el que demostró que es un cantante y un músico versátil, que busca adaptarse a los nuevos tiempos. Por su parte, el público lo retribuyó con aplausos, más que con palabras.

