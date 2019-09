Senadora afirma que Abdo Benítez «duerme con el enemigo»

La senadora Desirée Masi (PDP) señaló que es momento de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se despierte. “Está durmiendo con el enemigo”, enfatizó y añadió que solo si reacciona va a tomar el control que está perdiendo. Además, considera que habrá votos para la censura del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.

Mario Abdo Benítez con Horacio Cartes.

Esta mañana, la legisladora Desirée Masi habló en comunicación con ABC Cardinal sobre varios puntos que conciernen al escenario político actual. Entre otras cosas, mencionó la interpelación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, hizo referencia a la inestabilidad que tiene el Gobierno actualmente, así como a la última metida de pata con el tema de Lamborghini Latinoamérica.

En ese contexto, dio a entender que la unidad de la ANR es una farsa y aseguró que en el movimiento Honor Colorado, cuyo líder es Horacio Cartes, no hay debate ni democracia porque “todo está guionado”. Señaló que están haciendo muy bien su papel de “policía bueno y policía malo” los adherentes a este sector, puesto que algunos se reúnen con el jefe de Estado, mientras que otros amenazan con que el Presidente no terminará su periodo de mandato.

“En este momento es un ‘chake’ permanente, pero ellos están buscando los votos por si el Presidente no les da todo lo que ellos quieren. Es una mentira eso de que ellos no quieren cargos; no quieren reconocer, pero es mentira. Ellos quieren quitar y poner ministros que no sean muy adversos a los intereses de ellos”, manifestó.

“Depende de cuándo el Presidente se quiera levantar de donde está durmiendo, que está durmiendo con el enemigo. Más allá de una cuestión de interna le puede ayudar en algo, porque va a recuperar el control que es en este momento se percibe que no tiene”, indicó.

La senadora Desirée Masi declaró que no imitará a los cartistas al señalar a quiénes Mario Abdo Benítez debe remover del Gobierno, pero aseguró que es evidente que varios filtros no funcionan, así como ministros, para lo cual solo basta con ver cómo se ejecutó el Presupuesto, subrayó.

“El Estado paraguayo no es escuelita ni tampoco club de amigos. Vos le podés querer mucho a alguien, pero es tu gestión, la presidencial, la que se está evaluando, no la de tu amigo que es ilustre, ni de otro que todavía no aprende un año y medio después cómo funciona la función pública”, advirtió.

En cuanto al papelón del Gobierno, que consistió en una reunión del mandatario nacional con un supuesto representante de la marcha Lamborghini que se anunció con bombos y platillos, respondió que la responsabilidad fue de Liz Cramer, ministra de Industria y Comercio (MIC).

Finalmente, dijo que en el Congreso existirían votos para la censura al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien será interpelado por el Senado en lo referente a varios inconvenientes que se registraron en los últimos tiempos en materia de seguridad. Entre estos se puede resaltar el motín en el penal de San Pedro, la muerte de un policía en la fuga del supuesto narco Teófilo Samudio, alias Samura, y el fallecimiento de un guardia en el asalto a un transportador de caudales.

FUENTE: Abc Digital