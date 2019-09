Bancop S.A. se instala en Ciudad del Este

El primer banco de propiedad cooperativa, Bancop S.A. se instaló en Ciudad del Este, una zona estratégica del país donde convergen productores de la región, industrias de diversos rubros y comercios. El brindis de apertura oficial se realizó durante una amena y emotiva velada.

El momento de la inauguración oficial por parte de directivos de Bancop S.A

El local de Bancop en Ciudad del Este está ubicado sobre la supercarretera Itaipú, a metros del viaducto del Km 4 de la capital departamental. El local ya está plenamente habilitado para todo tipo de operaciones.

Esta sucursal fue habilitada a pedido de las empresas que operan con este banco, pues en esta ciudad coinciden las operaciones comerciales, industriales y la producción. Además se consideró la transformación económica de la capital departamental que se está diversificando.

Se trata de la sucursal número ocho del país, en siete años de vida institucional de Bancop.

Durante la apertura oficial, Ricardo Wollmeister Storrer, presidente del directorio, manifestó que como institución buscan satisfacer las necesidades específicas del sector de producción. “Faltaban instituciones que puedan entender el negocio del agro y el agroindustria que muchas veces necesita ese financiamiento a largo plazo o tasas adecuadas a sus flujos, además de apoyo en momentos difíciles”, expresó.

También destacó que el crecimiento de la entidad es gracias a la calidad y apoyo de accionistas, un equipo altamente profesional y la confianza que generan con eso.

Por su parte el director general, Dimas Ayala, resaltó que no podría estar fuera de la ciudad más importante del país, al tiempo de resaltar que la entidad no solo es para los productores.

“Nuestro compromiso, promovido por las cooperativas accionistas de producción, es con el país y en ese sentido no podíamos dejar de estar en la segunda ciudad más importante del Paraguay, donde las mayores empresas y una gran masa laboral se establecen. Debo recordar que Bancop está para todos no sólo para los productores y empresas relacionadas al sector agropecuario sino también para todos los demás sectores de la economía”, añadió.

SOBRE LA ENTIDAD

Bancop S.A. es un banco de propiedad cooperativa, pero de gestión universal. Tiene el objeto de ofrecer una variada gama de productos y servicios que satisfagan las necesidades de las cooperativas de producción y de sus respectivos socios de la manera más eficiente posible.

El sector cooperativo de la producción integra a 132 cooperativas, con 30.000

socios productores individuales.