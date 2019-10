El clamor desesperado de un bombero: “¡Ya no quemen carajo!”

VILLARRICA. «¡Ya no quemen carajo! Estamos totalmente rebasados, ya no damos abasto, hay incendios por todos lados, es totalmente un quilombo”, exclamó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Negros de esta ciudad, Antonio Bogado. En el Guairá los bomberos ya no dan abasto y hasta los vecinos se suman al combate al fuego, transportando agua en bidones.

Bogado indicó que existen focos de incendio en las reservas naturales del Ybytyruzú en Independencia, además de en las localidades de Ñumí donde se incendiaron decenas de hectáreas de un eucaliptal. También hay focos de incendio en Villarrica y Paso Yobái.

Comentó que hay más de 40 personas trabajando en las diferentes localidades, pero que muchos ya están exhaustos ya que no paran de trabajar desde la semana pasada.

Por otro lado, agentes de la Comisaría N° 32 del barrio Santa Lucía de la capital guaireña y vecinos hacen causa común para luchar contra la quema indiscriminada de pastizales y así evitar que se propague el fuego por toda la zona. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios local no da abasto ante las incesantes denuncias de incendios por todo el departamento de Guairá.

Tres efectivos policiales de la mencionada dependencia en motocicletas y con bidones, junto a otros vecinos, trabajan de forma conjunta para tratar de sofocar el fuego provocado por personas inconscientes con la quema de pastizales. Debido al intenso calor y los fuertes vientos, el fuego ya se propagó en grandes extensiones dentro de una propiedad privada, ubicada detrás del Campus de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.

El jefe de la Comisaría N° 32 oficial Carlos Chamorro, indicó que el capataz del lugar “desconoce el origen del incendio», pero que aparentemente se inició con la quema de un pastizal a tempranas horas de esta mañana.

El uniformado indicó que se unieron a la lucha contra el fuego porque “los bomberos se encuentran trabajando en otras zonas y ya no dan abasto”. Los efectivos policiales proveen de agua en bidones a los vecinos, quienes los recargan permanentemente y los transportan en motocicleta. También ayudan algunos lugareños con tractores y mochilas hidrantes.

