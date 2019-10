Masiva denuncia contra taxista acosador

Una joven de Hernandarias acusó en su cuenta de Twitter a un taxista por acoso y enseguida aparecieron otras víctimas del trabajador del volante.















Giani Martínez recordó que una mañana contrató un servicio de taxi para trasladarse hasta su puesto de trabajo y durante el trayecto fue acosada por el taxista Óscar Aguayo. Supuestamente el trabajador del volante le propuso que no le cobraría por el servicio si tocaba sus partes íntimas.

La publicación del testimonio de la joven en las redes sociales causó revuelo y rápidamente surgieron decenas de mujeres que fueron víctimas del taxista.

“Asco. Este señor siempre nos acosa a mi y a mis compañeras de trabajo”, remarcó Vanessa Godoy. “Siempre fue un asqueroso este señor. Tiene luego su toallita, te dice: chupame no te voy a cobrar. Yo le dije que me baje rápido. Me bajé de él, era de noche, oscuro, prefería ir a pie que soportar esa cosa”, comentó a su vez Mariza Pintos.