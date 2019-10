ANDE considera más apropiado mantener cambio de horario pero extender el de verano

Francisco Escudero, director de Planificación y Estudios de la ANDE, señaló que para la estatal es mejor seguir cambiando el horario, pero hacer una modificación. Esta consiste en que el horario de verano comience antes y termine después.



A las 00:00 de este domingo se adelantan los relojes de todo el país una hora, para dar lugar al horario de verano. En ese contexto, habló el Ing. Francisco Escudero, director de Planificación y Estudios de la ANDE, con respecto a la versión que existió de que la institución estaba analizando la posibilidad de mantener ya un horario único.

Escudero comentó que en realidad la consulta vino por parte de legisladores del Partido Patria Querida que solicitaban una postura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sobre la propuesta de que la hora ya no se cambie. Acotó que entonces la estatal respondió que, solo en caso de mantenerse un único horario, es mejor que sea el de verano, lo cual, puntualizó, se entendió como la propuesta que la institución consideraba mejor.

Sin embargo, explicó que ellos tienen otro planteamiento: para la ANDE es importante que se siga cambiando el horario en cierta época del año, puesto que, de lo contrario –teniendo en cuenta que el horario solar cambia a lo largo de los meses–, en algunos meses amanecería recién a las 8:00.

Entonces, el planteamiento de los ingenieros es que el horario de verano dure más tiempo; por ejemplo, que se retrase la hora ya en abril –actualmente es en marzo– y que se vuelva a adelantar los 60 minutos ya en setiembre –que ahora se hace en octubre–. “Eso servirá para ajustar mejor la duración del día solar respecto a la duración del día legal en la República”, puntualizó el especialista.

Recordó que entre los argumentos presentados en el proyecto de ley de los congresistas se encuentra que esto ayudaría a reactivar la economía y a disminuir la inseguridad para la gente que se moviliza durante la tarde/noche; no obstante, consideró que ese peligro se trasladaría tanto a los estudiantes como a trabajadores que realizan actividades desde muy tempranas horas de la mañana.

“¿Cómo hace esa gente entonces que tiene que entrar entre las seis y las ocho de la mañana en la oscuridad? Basta con que esa inseguridad de la tarde ataque a la mañana. Creo que no están viendo las dos puntas del problema, están más enfocados en alargar la tarde, que -perfecto- todos queremos, pero creo que nadie quiere empezar a trabajar o ir a estudiar de noche –que sería a la mañana–, entonces no tiene mucho sentido que si la duración del día solar cambia a lo largo de los meses, nosotros no hagamos un ajuste. Lo bueno sería que el ajuste sea óptimo», enfatizó.

Fuente: ABC Digital.