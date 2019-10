Comunidad LGTBI prepara otra marcha en anfiteatro de CDE

La comunidad LGBTI -colectivo que reúne a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexual- prepara otra marcha para este 26 de octubre, en el anfiteatro situado en el Lago de la República de Ciudad del Este.



La marcha convocada fue denominada “Festival por la igualdad y libertad” y los organizadores pretenden concluir de forma satisfactoria la movilización incidentada por activistas “Provida” y “Provida” en Hernandarias, el domingo pasado.

Kimberly Ayala y Franchesca Galatti invitaron a la ciudadanía a participar del festival que tendrá presentaciones artísticas y asistencia sanitaria como vacunación y controles de VIH, sífilis y hepatitis B. Además, de servicio de cortes de pelo gratuito y cedulación por parte del Departamento de Identificaciones de la Policía.

SECUELAS

Los miembros del LGBTI explicaron que varios participantes de la marcha de Hernandarias, así como padres de los mismos, quedaron con traumas tras los incidentes. En ese sentido la fundación Its Get Better Paraguay (Todo puede estar mejor Paraguay) en conjunto con Amnistía Internacional Paraguay ofrecerán contención psicológica para poder sobrellevar las secuelas. “Algunos compañeres nos hablaron de tener problemas para dormir, paranoia, y ataques de pánico cuando escuchan petardos”, mencionó Emilio Martínez, miembro del “Proyecto Diversxs”, que acompañó la organización de la marcha LGTBI.

Martínez sostuvo que sabían que la ciudad de Hernandarias era una ciudad que tenía problemas de homofobia. Sin embargo, dijo, jamás imaginaron que recibirían “ese nivel de violencia e inacción policial”. “Si la policía hubiese actuado para resguardarnos a nosotros de esos ataques violentos a lo mejor el resultado hubiera sido distinto”, refirió. Además aseguró que en ningún momento realizaron actos de exhibicionismo. “Ni siquiera había gente tomada de la mano o personas sin remera”, resaltó.

“Diversxs” es un proyecto llevado a cabo en alianza con Amnistía Internacional Paraguay y Its get Better Paraguay para luchar contra la violencia en contra de la comunidad LGBTQI.

