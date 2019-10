Se inaugura parque infantil en el Centro Regional, con apoyo municipal

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, participó este viernes del acto de inauguración de un parque infantil en el Centro Regional de Educación “Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia”. El espacio fue habilitado con la cooperación de la Municipalidad.

La inversión es de 35 millones de guaraníes y el espacio recreativo beneficiará a los alumnos del nivel inicial de la institución, mediante una iniciativa del Comité de ex alumnos del CRECE.

El intendente municipal expresó su satisfacción al encontrar a buenos amigos y profesores. Manifestó que en lo personal considera que es muy pequeña la inversión como para hacer un acto protocolar, pero que al estar presente en el lugar y ver los rostros de las criaturas y especialmente de los padres, el logro es muy significativo.

“Automáticamente me di cuenta, a través de los rostros de los padres, que es algo demasiado grande, que hace rato estaban buscando y si quieren agradecer al intendente, deben tener en cuenta que es una obra que ustedes pagaron con sus impuestos”, enfatizó.

Recordó que es un presupuesto pagado por la ciudadanía y que es parte de la lucha que actualmente se tiene, de hacer entender que al final, el que paga todo y al que se debe agradecer es al contribuyente.

También se refirió a la demora para la concreción de obras de esta naturaleza, diciendo que “no deberían estar buscando por tanto tiempo, la respuesta debería ser más rápida, pero es lo que tenemos y es lo que hoy estamos tratando de cambiar”.

“Agradezco de todo corazón por el apoyo, por esa fuerza que nos dan día a día, muchas veces no es fácil, muchas veces, uno se siente increíblemente sólo en esto, aunque no crean, hay días en que uno mira alrededor y se siente sólo; por ello, el compartir con ustedes nos fortalece, miro a los directores y les digo éste es el fruto de nuestro trabajo y no es poca cosa”, dijo el intendente.

El intendente Prieto recibió una mención de reconocimiento por parte del comité de ex alumnos y luego protagonizó un acto simbólico cultivando una planta nativa en el espacio verde del predio del Centro Regional de Educación.

Don Eudelio Acosta, presidente del comité, señaló que el parque temático se pudo lograr mediante la autogestión, al valorar la cooperación de la Municipalidad de Ciudad del Este y que el proyecto fue pensado para posibilitar mayor bienestar a los más pequeños de la institución.

Mencionó que la organización de ex alumnos que preside actualmente, representa a más de cuarenta promociones y que respondieron a un pedido de la dirección del CRECE para llevar adelante el proyecto.

“Nos pusimos en campaña y con la ayuda de los compañeros pudimos acceder a esto y no es menos la ayuda de la Intendencia, porque sin ella no iba a ser posible la plenitud de lo que nosotros pretendíamos”, manifestó Eudelio Acosta.