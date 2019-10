Diputada niega uso de ley terrorista para perseguir

La diputada Rocío Vallejo (PQ) descartó que una eventual lista de personas vinculadas al terrorismo en Paraguay sea usada para persecución política, como manifestó el cartismo.

La diputada Rocío Vallejo (PQ) cuestionó que la Cámara de Diputados haya votado por descartar la realización de una lista de personas vinculadas al terrorismo, como sugirió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En la sesión del miércoles, el diputado Basilio Núñez (ANR-cartista) rechazó la sugerencia de GAFI, argumentando que se utilizaría la norma para una persecución política en el país, por la desconfianza existente en las instituciones públicas como la Fiscalía y el Poder Judicial.

A esta afirmación, la diputada Vallejo salió al paso y defendió la sugerencia internacional señalando que “se establece todo un procedimiento que es a nivel internacional, mucho más garantista que lo que se pueda hacer de forma directa, donde se tiene que sindicar que una persona está relacionada (al terrorismo), por qué esta relacionada, cuáles son las pruebas, hay todo un sistema”.

Agregó que las autoridades deben legislar como país, porque GAFI, en noviembre cuando se realice la primera evaluación controlará leyes, resoluciones, efectividad de la aplicación de las normas, etc. “Paraguay se comprometió a cumplir, y no tenemos que adherirnos a normativas internacionales si no vamos a cumplir”, expresó la legisladora quien además dijo estar “muy preocupada por esta evaluación porque ello va a implicar un problema más para el país de entrar nosotros de vuelta a la lista gris”.

Consultada si esto colisionará con el principio de inocencia establecido en la Constitución Nacional, comentó que la propuesta nunca se discutió desde ese punto de vista, sino más desde el punto de vista de que se utilizaría para una persecución política.

“Esto no creo que se vete, y si se veta, en realidad no van a haber los votos para levantar el veto”, opinó la legisladora en diálogo con ABC Cardinal 730 AM, al tiempo de advertir que los delincuentes y terroristas “saben más que cualquiera de nosotros de todas las leyes y convenios nacionales y van buscando esos países que tienen normativas más light”.

Poder Ejecutivo vetaría ley aprobada

El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad), Carlos Arregui, adelantó que desde el Poder Ejecutivo se vetará la ley aprobada por el Congreso, aunque no descartó que se busquen mecanismos para modificarla. La ley sancionada se denomina: “Que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas” y ahora queda en manos del presidente Mario Abdo, su análisis.

Fuente: ABC Color.