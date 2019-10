Intendente de Franco denuncia que la SEN politiza entrega de chapas

El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), reclamó de forma vehemente al encargado de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Luis Zorrilla, que se haya politizado la asistencia a los damnificados por la tormenta, según se pudo ver en un video que recorre las redes sociales. Un temporal con fuertes vientos y caída de granizos dejó unas 1.000 familias afectadas en el distrito franqueño.

El representante de la SEN, Luis Zorrilla (último de la derecha) en reunión con el gobernador del Alto Paraná Roberto González Vaesken.

El material audiovisual muestra cuando el jefe comunal Roque Godoy, junto a su esposa la diputada Roya Torres (PLRA) y una comitiva, llegan al comedor de un hotel en busca de los representantes de la SEN y visiblemente enojado hace el reclamo. «Tuve que venir junto a ustedes, desde las 6 de la mañana les estamos esperando en la Municipalidad de Presidente Franco, la ciudadanía de Presidente Franco está allá, sin techo, sin nada y ustedes vienen acá a politizar este tema de la necesidad de la gente», expuso.

Luego, refiriéndose a Luis Zorrilla, encargado de la SEN, dijo: «me comuniqué con contigo desde las 6 de la mañana, estamos en la municipalidad esperandoles a ustedes, nosotros anoche ya hicimos nuestro censo, como municipalidad hicimos lo que pudimos». Godoy insistió mencionando que se politiza la necesidad de la gente a favor de candidatos colorados.

La diputada Torres, quien contó el por qué el jefe comunal hizo esas acusaciones. Expuso que el viernes tras la tormenta ya dieron aviso a la SEN a fin de coordinar la asistencia y que desde la institución respondieron que el equipo de ayuda llegaría a la madrugada y que a tempranas horas del sábado se iniciarían los trabajos de asistencia. Torres agregó que el intendente convocó a sus funcionarios para las 6 de la mañana a la espera de los representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional y estos últimos no aparecieron durante toda la mañana.

«Pasaron las horas y llamamos a Luis (Zorrilla), y éste dice que ya están llegando. Le llamamos 5 a 6 veces en toda la mañana, nos tenían de pelotudos y nos decían de que ya estaban llegando, pero nunca llegaban», contó la parlamentaria. Añadió que luego se enteraron de que algunos concejales colorados ya tenían la chapa de la SEN y que estaban repartiendo en algunos barrios. «Eso demasiado le indignó al intendente porque se supone que tenían que haber echo un trabajo coordinado con la institución municipal. Entonces el intendente se entera que los de la SEN se estaban reuniendo en el hotel Rosa Palace y se va a reclamarles y es lo que se ve (en el video)», cuenta la diputada.

Asegura que a pesar de incidente, la SEN no apareció por la comuna franqueña durante todo el día para organizar los trabajos de forma insterinstitucional y que la gente estaba muy impaciente. La municipalidad compró unas 3.000 chapas y empezó a repartir en la zona del Km 9 Monday, donde se registró la mayor cantidad de casas destechadas.

En horas de la tarde, cuando una comitiva de la municipalidad se dirigía a las zonas afectadas se encuentran con los funcionarios de Emergencia Nacional junto a figuras políticas que aspiran una candidatura en las próximas elecciones municipales.

«Lastimosamente es vergonzoso porque estaban todos los candidatos colorados a intendente. También estaba mi correligionaria Julia Ferreira y voy a decir que me asquea su conducta porque no corresponde, ella estaba ahí, era todo como para politizar y eso es lamentable», criticó.

Según los datos, la SEN coordinó tareas con la Gobernación del Alto Paraná, de gestión colorada, excluyendo a la Municipalidad de Presidente Franco, administrada por un liberal.

«TRABAJAMOS CON TODAS LAS AUTORIDADES»

Luis Zorrilla, funcionario de la SEN, dijo que no maneja información de que se esté politizando la entrega de chapas. «Nosotros no manejamos datos de que hayan politizado, tampoco podemos impedir a la gente que nos acompañe, porque nuestras actividades son de público manejo», expresó.

Manifestó que les costó un poco organizarse y que están llegando a los damnificados a medida de sus posibilidades. Agregó que es evidente que hay diferencias entre las autoridades a nivel departamental, pero que más allá de eso como representantes del gobierno nacional tienen que trabajar con todas las autoridades.

1.000 DAMNIFICADOS EN FRANCO

Unas 1.000 familias quedaron con sus casas destechadas tras la tormenta del pasado viernes, reportó la comuna de Presidente Franco, donde mayor parte de los damnificados se concentra en el Km 9 Monday. Luis Zorrilla indicó que este sábado fueron asistidas 250 familias y que mañana seguirán los trabajos.

En Ciudad del Este también se registraron afectados en los barrios Villa Fanny, Ciudad Nueva, Km 7, 8, 9, 10 y 11.