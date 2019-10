Asistencia a damnificados por temporal se reinician este lunes

La Gobernación de Alto Paraná reinicia las asistencias a los afectados por el temporal del viernes último este lunes desde la institución departamental. Asi lo explicó el gobernador Roberto González Vaesken, luego de realizar un balance de lo que fue la tarea del sábado pasado con las primeras asistencias.



«Este lunes retomamos los trabajos desde la Gobernación. Ya tenemos también el compromiso de la Itaipú Binacional. Agradezco esta ayuda que nos permitirá entrar con más fuerza en las zonas afectadas. También agradecemos a la Secretaría de Emergencia Nacional por el trabajo realizado desde las primeras horas del sábado», destacó el gobernador.

También refirió que todavía no se pudo llegar a todas las zonas afectadas que comprenden partes de Ciudad del Este, Pdte. Franco y Los Cedrales, conforme a los datos que se manejan.

«La lluvia del sábado dificultó la tarea. Pedimos disculpas a las familias. Pero desde este lunes vamos a tratar de llegar a todos. A veces no es fácil el trabajo pero lo estamos haciendo con las mejores intenciones. Sin banderias políticas. Como debe ser», apuntó.

En forma de aclaración, González Vaesken, explicó que las chapas distribuidas el sábado fueron adquiridas, una parte por su cuenta personal. «Unas 2000 chapas las compré para agilizar las ayudas. No podíamos estar ajenos a las familias damnificadas. La otra parte, unas 1800 chapas, fueron de parte de la Secretaría de Emergencia Nacional. La distribución las realizamos en varios puntos de Pdte. Franco y Ciudad del Este», afirmó.

La tormenta del viernes último (lluvia, viento y granizo) dejó a unas 1000 familias con varias pérdidas materiales, especialmente en la parte del techo de sus viviendas. Al día siguiente, desde muy temprano, desde la Gobernación de Alto Paraná, partieron las primeras asistencias (chapas) a las zonas de Pdte. Franco y Ciudad del Este, las cuales se reiniciarán este lunes, también desde la institución deparmental.

En la víspera hubo descoordinación entre la Comuna franqueña y la SEN en la distribución de chapas. El intendente Roque Godoy (PLRA) acusó a los responsables de la secretaría nacional de politizar la asistencia a los afectados al entregar los materiales a intendentables colorados para la repartija.