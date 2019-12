Patrulla Caminera recibe a turista extranjero pidiendo coimas

A través de las redes sociales se viralizó el relato de un corredor de autos estadounidense a quien supuestamente un oficial de la Patrulla Caminera le solicitó una coima. Si bien el joven describe el hecho como una jocosa anécdota, se evidencia que la vieja costumbre de aprovecharse de los extranjeros para sacarles dinero sigue siendo moneda corriente entre los efectivos del organismo de control del tránsito. Desde la Caminera dijeron no haber recibido denuncia alguna sobre el caso.

Jaime Orr es un rallista estadounidense que viaje por Sudamérica realizando pruebas de nuevos modelos de coches de carreras antes de su lanzamiento al mercado. Este año comenzó un trayecto desde Colombia hasta Ushuaia y en su camino pasó por Paraguay.

Luego de estar en Argentina, Orr y su equipo llegaron a nuestro país por Puerto Falcón y con mucho entusiasmo hicieron un recuento de su viaje con fotos y videos que el joven sube a su cuenta de Instagram.

Poco después de contar que llegó a Tierra Guaraní, el corredor subió un vídeo en el que contó que supuestamente un agente de la Patrulla Caminera le pidió una coima para dejarlos pasar luego de adelantarse de una zona prohibida.

“En un control de rutina la Policía estaba multando a muchos vehículos que pasaban por una zona prohibida”, escribió. “Fue una multa justa, de los policías que estaban muy bien escondidos”, ironizó.

Seguidamente, Orr contó que – supuestamente – los agentes señalaron que la multa por la infracción que cometida era de US$ 900, pero que si le entregaban US$ 50 en efectivo podrían seguir inmediatamente.

El conductor mencionó que entregaron el monto solicitado por el agente, pues “US$ 50 de multa le pareció justo”. Resaltó que como pagaron en efectivo no tuvieron un recibo y bromeó explicando que tampoco le dejaron tomarse una foto en el vehículo policial, que llamó su atención por tratarse de un Volkswagen Voyage.

“Entonces, ¿cuál es su opinión … es un boleto o un soborno?”, preguntó el conductor abriendo un debate en la red social donde no tardaron en llegar las respuestas.

Si no hay denuncia…

Consultado al respecto, Luis Christ Jacobs, director de la Patrulla Caminera comentó que no recibió una denuncia formal sobre el tema. Mencionó que podría abrir una investigación, pero que necesita pruebas reales para hacerlo y que las fotografías y el relato del afectado no son suficientes para abrir un sumario puesto que estos no muestran que el agente haya pedido o recibido el dinero en cuestión.

Indicó que así como existen casos reales en las que los oficiales solicitan coimas también se dan situaciones en donde se realizan falsas denuncias al respecto. “Si recibo una denuncia formal con las pruebas y tengan por seguro que ese oficial no va a durar aquí en la institución”, resaltó.

En las publicaciones de Orr en Instagram, se puede identificar plenamente el vehículo de los oficiales que supuestamente pidieron la coima. Se trata de un Volkswagen Voyage de chapa EAK 014 móvil A-135.

Según sus publicaciones en las redes sociales Jaime Orr y su equipo trabajan para SEMA Show de Las Vegas 2019. Este es el salón del tuning y preparaciones de vehículos de referencia en Estados Unidos. La muestra se celebra desde el año 1967 y abarca las distintas modalidades de personalización, tales como el tuneo, el hot rod, el off-road, la restauración y el restomod. El certamen cuenta con seminarios educativos, demostraciones de producto, eventos especiales y grandes oportunidades de negocio.

FUENTE: Abd Digital