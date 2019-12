Iglesia cuestiona la manipulación de la “justicia terrenal”

El presbítero César Nery Villagra cuestionó durante la homilía de este sábado en Caacupé la manipulación de la justicia para el provecho personal o de grupos de interés. Con el paso de las horas, la explanada de la basílica de la Villa Serrana va siendo cubierta por feligreses que arriban desde distintos puntos del país para cumplir con sus promesas.



En la misa de esta mañana el presbítero César Nery Villagra centró su homilía en la existencia de una justicia superior, y que “seremos dichosos cuando vivamos de ella”. Resaltó que esta justicia divina supera a la de los criterios humanos, que está manipulada para provecho personal o de grupos de interés.

Añadió que se cumple la palabra de Dios cuando no se recurre a la agresión, a la trampa, a la compra de conciencia como modo de conquistar espacios y ocupar posiciones, cuando no se pisotea al hermano para escalar y cuando no se conculca, ni se lesiona los derechos del prójimo.

Dijo finalmente que se cumple las enseñanzas de la Iglesia Católica cuando se actúa con rectitud, con dignidad, con honradez y honestidad, con probidad e integridad.

Entre esta tarde y la madrugada de mañana se espera la llegada de la mayor cantidad de fieles de la Virgen a Caacupé. Las autoridades estiman que más de 1.300.000 personas estarán entre hoy y mañana en la Villa Serrana. En los días previos también se registró una presencia importante de fieles.

Fuente: ABC Color.