Rallistas extranjeros cuentan cómo fue el pedido de coima

Videos grabados por los rallistas estadounidenses y subidos a sus redes sociales muestran las circunstancias en las cuales fueron retenidos en una barrera de la Patrulla Caminera y de la Policía Nacional. Aunque desde la Caminera niegan que sus agentes hayan estado involucrados en el supuesto “pedido de coima”, se los ve en las imágenes.



Tuvo gran repercusión la visita de rallistas norteamericanos a nuestro país, y no justamente por la destreza de los mismos en la conducción de vehículos, sino por la “demostración de hospitalidad” de los agentes de la Patrulla Caminera y de la Policía Nacional.

En las redes sociales se viralizó el momento en que los turistas fueron retenidos en una barrera de control por un adelantamiento indebido. Jaime Orr, uno de los rallistas, comentó en un primer video que efectivamente había cometido la infracción.

“Honestamente hemos pasado la doble franja amarilla y ahora estamos esperando la multa, que es lo justo. Ahora veremos lo que va a pasar. ¿Alguna sugerencia? No tengo idea”, dijo el turista, quien con su equipo realiza una travesía por Latinoamérica, desde Colombia hasta Ushuaia, Argentina.

Relató en un segundo video que la multa por adelantamiento indebido era nada más y nada menos de 900 dólares, unos 5.500.000 de nuestra moneda. Pero destacó de forma irónica que le habían propuesto un pequeño pago de 50 dólares para que los dejaran ir.

“La multa es de 900 dólares, pero si le damos 50 dólares en efectivo, hummm…. nos podemos ir”, detalló en el video alzado a su cuenta de Instagram, viéndose detrás a un agente de la Caminera reteniendo otro vehículo.

Finalmente en el siguiente audiovisual se ve al equipo dejando atrás la barrera de control. Orr dijo no saber qué habían pagado porque no les dieron recibo alguno.

“No sé si fue el primer precio o la multa, pero no nos dieron el recibo por los 50 dólares de sanción”, dijo Orr, cuyo equipo avanzó por territorio brasileño.

El director de la Caminera, Chris Jacob, comentó que no habían recibido una denuncia formal sobre el tema. Mencionó que podría abrir una investigación, pero que necesita pruebas reales para hacerlo y que las fotografías y el relato del afectado no son suficientes para abrir un sumario puesto que estos no muestran que el agente haya pedido o recibido el dinero en cuestión.

En cuando una investigación a los oficiales encargados del móvil en cuestión – al que Orr deseaba subir para tomarse una fotografía – indicó que ya fueron consultados y que estos afirmaron que no fueron ellos los que pidieron la supuesta coima a los visitantes. La institución además tiró su aclaración en redes sociales, sin mostrar la fotografía de la patrulla estacionada en la zona.

