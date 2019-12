Temen que Duty Free en Brasil cause desempleo en la frontera

Comerciantes de CDE hacen un llamado desesperado al Gobierno a fin de que tome acciones para no dejar morir el comercio fronterizo que se vería notablemente afectado por la habilitación de Duty Free en Brasil.



Una de las propuestas de los comerciantes de frontera es la aplicación de una tasa única del 4% a las importaciones de mercaderías que se venden en la zona. Con esto se hará competencia al 6% que Brasil cobrará en tiendas duty free por las mercaderías importadas.

Said Taigen, miembro de la Cámara de Comercios y Servicios de esta ciudad, manifestó que ya no hay tiempo que perder para tomar las medidas y contrarrestar los efectos de las medidas adoptadas en Brasil. “Esto ya es una realidad, ya no se necesita ningún estudio para convencer al gobierno de que tiene que tomar una decisión”, señaló. Además, advirtió que las consecuencias podrían ser muy graves para la zona.

“Lo más importante es salvaguardar nuestros empleos actuales, de las ciudades más importantes de la frontera. Si no tenemos la inteligencia y la voluntad de solucionar el problema, esto se puede convertir en una carga social muy grande para el Gobierno. No queremos llegar a una inestabilidad social a través del desempleo en la frontera”, resaltó.

Igualmente, Taigen recordó que en varias ocasiones habían presentado al Gobierno central un plan estratégico sobre lo que se necesita para que las ciudades fronterizas paraguayas funcionen y estén en condiciones de competencia ante el nuevo desafío del Duty Free.

La mayoría de los pedidos no tuvo respuestas. Taigen señaló que siempre fueron tolerantes y comprensivos ante la situación económica y política del país, razón por la cual no habían sido muy insistentes, pero que ahora ya no pueden esperar.

“El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había manifestado que no podemos perder el mercado brasileño. ‘No podemos ni queremos perder el mercado brasileño porque si lo perdemos no lo recuperaremos más’, había dicho hace tres meses. Señor Presidente, ya no tenemos tiempo que perder. Usted había prometido en su (campaña) por la candidatura que convertiría a Ciudad del Este en la segunda Hong Kong”, expresó Taigen.

Si bien se aprobaron algunos pedidos, como la anulación de la exigencia de dos años de antigüedad para acceder al régimen de turismo y la inclusión de unos 160 productos en la lista excepción de ese régimen, aún esperan la inclusión de otras 220 mercaderías esenciales para el comercio de frontera.

Fuente: ABC Digital.