Deben presentar pruebas contra Ulises Quintana

La fiscalía debe presentar las pruebas en el caso Berilo para evitar que el acusado diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) recupere su libertad. Reinaldo “Cucho” Cabaña está también acusado en esta misma causa por supuesto narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal.

Este caso, en el que están como principales acusados Reinaldo “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, tuvo un giro inesperado la semana pasada, cuando el martes 3 de diciembre la Cámara de Apelación integrada por Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander anuló una resolución por la cual la jueza Alicia Pedrozo le dio plazo sin fecha al fiscal Ysaac Ferreira para presentar todas las pruebas del proceso.

También le otorgó cinco días hábiles para presentar todos los cuadernillos de pruebas, pero ese plazo no está corriendo ya que la defensa de Quintana apeló la providencia de la magistrada Pedrozo por la cual le iba a notificar a la fiscalía, y el caso volvió a la Cámara.

Por esa razón, el caso sigue parado y no se pueden agregar las pruebas, que a decir de las respectivas defensas de los procesados, ya están fuera de plazo.

Posibles errores

La jueza Pedrozo habría cometido errores en el otorgamiento de la ampliación de plazos que le dio a la fiscalía para presentar las pruebas.

Tras la acusación, el fiscal Ysaac Ferreira pidió la ampliación el 19 de setiembre y la jueza le otorgó ese requerimiento por 48 horas. Luego, el 24 de setiembre, la magistrada Pedrozo le amplió ese plazo, pero sin fecha límite. Fue entonces que se planteó la apelación, que al final, la semana pasada, la Cámara aceptó.

Pero el 18 de octubre, la jueza le dio un plazo al Ministerio Público de 72 horas para remitir las pruebas, medida que volvió a modificar el 25 de octubre, dándole cinco días hábiles.

De esta manera la jueza Alicia Pedrozo abrió el paso para que todo el proceso sea anulado.

El camarista Pedro Mayor Martínez dijo que, eventualmente, todos los acusados podrían llegar a ser sobreseídos en una decisión judicial que correspondería en este caso.

A decir de Mayor Martínez, los plazos no se cumplieron de parte de la fiscalía para presentar sus pruebas y la jueza tampoco intimó a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para que requiera lo que considere pertinente en el plazo de diez días. Ante todo esto la negligencia judicial podría dejar al borde de la nulidad el proceso.

Alta expectativa de condena

El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) está acusado y con pedido de juicio oral por los delitos de asociación criminal, lavado de dinero y narcotráfico, por lo que su expectativa de una eventual condena llegaría a los 20 años de prisión. Por esa razón, la jueza Alicia Pedrozo no le otorgó medidas alternativas a la prisión el pasado 29 de noviembre y ordenó su prisión en la cárcel militar de Viñas Cue. Quintana ya estuvo por 10 meses recluido en ese lugar, hasta que la jueza Magdalena Narváez le otorgó la libertad el 6 de julio pasado, pero luego se anuló.

Fuente: Abc Digital