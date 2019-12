Padres de Bianca claman por la vida ante la Virgen y el pueblo

Casi llegando al final de la misa central de Caacupé de este domingo 8 de diciembre, los padres de Bianca, la bebé de 10 meses que padece de atrofia muscular espinal de tipo 1, subieron al púlpito para clamar ante la Virgen y el pueblo católico presente, y pedir la solidaridad de todos los paraguayos para llegar a la meta de reunir los G. 13.000 millones necesarios para curar a la pequeña.

En medio de una misa muy especial de Caacupé, que este año marcó diferencia por tener dos homilías, los padres de la bebé Bianca, cuyo caso se dio a conocer por la grave condición que aqueja a la menor, y que solo le otorga una esperanza de vida de dos años si no recibe un costoso tratamiento, subieron al púlpito junto al obispo Ricardo Valenzuela y se dirigieron al pueblo, a quien clamaron por solidaridad para reunir G. 13.000 millones, monto necesario para adquirir una ampolla, que podría salvar la vida de la niña.

José María Patiño Talavera y Tania Beatriz Maíz Villalba son los jóvenes padres de Bianca. Tania Maíz fue la encargada de dirigirse a los feligreses, a quienes comentó que fueron informados por el ministro de Salud sobre el hecho de que en el año 2020 el Estado ya no seguirá costeando el tratamiento de la bebé, que desde hace cinco meses venía recibiendo dosis de una droga llamada Spinraza, que costó US$ 75.000 cada una, y debía aplicarse a la paciente pediátrica en tres dosis al año.

El Ministerio ya no dará tratamiento

Entre sollozos, la joven madre contó que vinieron peregrinando hasta la Virgen desde el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) y describió la desesperación que sintieron cuando supieron que el Ministerio de Salud les soltaría la mano en esta lucha. Posteriormente, recibieron la información de que en Estados Unidos, el FDA (institución equivalente de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria de Paraguay) aprobó el zolgensma, un medicamento de AveXis (compañía farmacéutica Novartis) que promete la cura definitiva para la enfermedad, según refieren los padres de la menor.

Los progenitores de Bianca tomaron este lanzamiento internacional como un milagro de la Virgen de Caacupé, y el único obstáculo ante el que se encuentran ahora es el costo de la medicina. Una dosis que curaría a la niña se compra por G. 13.000 millones (más de US$ 2 millones).

Pero aunque a simple vista se vea como una cifra elevada, los padres no la ven como imposible de alcanzar. Es por eso que decidieron emprender una campaña nacional para llegar a los corazones de al menos un millón de paraguayos. Sostienen que si esta cantidad de personas dona G. 15.000 cada una, se llegará a la meta.

Pidió oración

Luego de explicar la campaña a los asistentes a la misa central de Caacupé, la mujer suplicó a los paraguayos que oren por su hija. Ambos padres recibieron el abrazo consolador del obispo de Caacupé.

Los ciudadanos que deseen obtener más información sobre el caso de la pequeña pueden comunicarse al (0982) 573-517, según comunicó José María Patiño Talavera, el padre.

La campaña se denomina CuramePy y pueden buscar más información sobre la historia de la niña en las redes sociales (Todos Somos Bianca en Facebook, Instagram y Twitter).

Así se puede ayudar

Las donaciones se pueden hacer por medio de depósitos y transferencias en el Banco Interfisa, al número de cuenta 10271844 (caja de ahorro, titular José María Patiño Talavera C.I 4.599.809).

Los giros de dinero igualmente pueden remitirse al teléfono (0982) 918-241

Fuente: Abc Digital