Brunito se sometió a cirugía para poder hacerse la diálisis

El niño Bruno Martínez Giménez (4), quien espera un riñón para un trasplante, fue sometido a una cirugía debido a la inflamación de su catéter peritoneal, ya que le impedía seguir su tratamiento diario de hemodiálisis, explicó su padre Elvio Martínez.



El padre contó que acaba de salir de una cirugía, que no era programada, y ahora está en terapia.

“Él había entrado por una complicación de su catéter de su diálisis peritoneal. Y ahora se le usó para hacerse el hemodiálisis. (…) No se estaba haciendo más de 8 días su diálisis, estaba intentado el otro y no se podía más”, contó al aire.

Bruno nació con un solo riñón, que no funciona, y a causa de ello debe someterse prácticamente todos los días a diálisis, mientras se aguarda la aparición de un donante. Igualmente, primero debe pesar 12 kilos para ser operado.

“Él tiene un catéter peritoneal por su ombligo y ese no está funcionando ahora, porque donde se le va el líquido es tipo una bolsa adentro de la panza y esa bolsa no está bien, está inflamada. No está recibiendo el líquido. Entonces, más de 8 días ya sin diálisis sus valores y eso están todos alterados ya”, agregó Elvio Martínez.

“Por eso le pusieron el catéter para hacerle la hemodiálisis, mientras que el peritoneal inflamado se recupere”, agregó también.

El caso de Brunito se viralizó el año pasado a través de las redes sociales y varios medios hicieron eco de la situación.

