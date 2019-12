Elecciones juveniles en la ANR, aún sin fecha

La repetición de prácticas viciosas en el proceso electoral juvenil colorado terminaron por suspender las votaciones del segmento. No se ha fijado aún una nueva fecha pero estiman que los comicios se harían a principios de enero próximo.



Las elecciones, que se van a celebrar tras 17 años, estaban previstas al inicio para el 15 de diciembre, y fueron postergadas “sine die” la semana pasada por el Tribunal Electoral Partidario (TEP), que se declaró incapaz de completar los preparativos, a raíz de demandas judiciales.

El calendario electoral quedó afectado porque luego de la inhabilitación de unas 3.000 candidaturas por irregularidades, aparecieron acciones ante los tribunales de Justicia Electoral y ante la misma Corte, informaron.

Los jóvenes colorados no podían ser diferentes a sus mayores. En la etapa de inscripción hubo de todo. Falsificación de firmas, renuncias masivas (unos 300 candidatos) por diversas causas, inscripción de candidatos a nombre de dos o más movimientos, ofrecimiento de dinero para que los candidatos con movimientos múltiples renuncien a fin de dejar fuera de carrera al adversario, postulantes no afiliados o no empadronados, no respeto al límite de edad (de 18 a 30 años), entre otros, denunciados en el TEP.

En la pelea discursiva, los cartistas acusaron a los abdistas de intentar impedir las votaciones con las acciones judiciales. Estos respondieron con que el TEP al suspender las internas se prestó a las maniobras del presidente de la ANR, diputado Pedro Alliana y cartistas.

El TEP apeló las acciones judiciales. Finalmente, hubo renunciamientos y acercamientos. Los abdistas retiraron la acción de inconstitucionalidad y las demandas ante el TSJE para realizar las internas. Pero el daño ya se había hecho. Las internas fueron postergadas sin plazo y la imagen de los jóvenes queda pegada a las prácticas corruptas de los políticos mayores.

Fuente: ABC Color.