Juez advierte de riesgo de que causa de «Cucho» se extinga y Fiscalía acciona en busca de más tiempo

El Ministerio Público presentó una acción de inconstitucionalidad como medida cautelar contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que dio por no presentada la acusación y le emplazó por 10 días para entregar todas las pruebas del caso, que involucra a “Cucho” y Ulises Quintana. Por su parte, el magistrado Pedro Mayor, uno de los camaristas, indicó que la causa se podría extinguir si el Ministerio Público no llega a presentar todas las evidencias en tiempo y forma.

Esta mañana habló en conferencia de prensa el fiscal adjunto de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, Marco Alcaraz, para anunciar la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra de la Cámara de la Apelaciones, que revocó la decisión de la jueza del caso, Alicia Pedrozo Berni, quien había otorgado a la Fiscalía una prórroga “sui generis”, es decir, sin plazo fijo para que entreguen toda la evidencia de la acusación que formula en contra de todos los involucrados.

De esta manera, la Cámara dio por no presentada la acusación y le dio al Ministerio Público un plazo de 10 días hábiles para presentar la acusación con toda la evidencia. En total hay 28 acusados en el marco del caso de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, alias «Cucho», supuesto líder de un esquema de narcotráfico.

Al respecto, el representante del Ministerio Público, Marcos Alcaraz, aseguró que el Tribunal se excedió al tomar esa decisión. “Esta causa es una investigación que se hizo con técnicas especiales de investigación, es decir, se encontró la flagrancia, eso desde el día uno que se formuló la acusación, la defensa tuvo acceso a todo, ellos tuvieron acceso, participaron en las pericias, formularon las propuestas de pericias investigativas. No se puede afirmar que a las defensas se les violentó su derecho (…) El Tribunal de Apelación se extralimitó y tuvo por no presentada la acusación; lo único que el Tribunal puede hacer es llegar al alcance, por eso estamos recurriendo a la acción de inconstitucionalidad”, aseveró.

Cabe recordar que la jueza Alicia Pedrozo Berni fue recusada por la defensa de Cucho y una semana después, el pasado viernes 6 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones la confirmó.

Por su parte, el magistrado Pedro Mayor Martínez, integrante de la Cámara de Apelaciones, defendió la resolución tomada en el caso en comunicación con ABC Cardinal y aseguró que no es una cuestión solo suya sino de los tres integrantes de la Cámara. No obstante, reconoció que esta investigación no es una causa cualquiera, pero recordó que con la acusación hay que presentar la evidencia o señalar dónde está.

“Entonces esa evidencia es la que tiene que ir, acompañarle a mi teoría, es mi sustento de mi caso. A eso nos referimos con que no se ha presentado y no lo dijimos nosotros, lo dijo la jueza. La jueza Alicia Pedrozo Berni los intima unas 48 horas. Ahí le piden una prórroga, lo que no existe. Este emplazamiento va a comenzar cuando la jueza le ponga en conocimiento a la Fiscalía. Es un plazo de 10 días hábiles, no entiendo por qué tanto escozor ha causado esto, lo que hemos hecho como Tribunal”, subrayó.

“Las partes tienen que presentar la evidencia. Esto que estamos haciendo ahora estamos corrigiendo en un segundo tiempo al Ministerio Público, como alega la fiscala actuante, que no tiene los recursos humanos. Si tienen 70 tomos, que presenten las 10 cajas con siete tomos”, agregó.

En ese contexto, aseveró que si la Fiscalía General del Estado no responde en 10 días hábiles, se extingue la causa. Por lo tanto, quedarían libres Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho, y el diputado Ulises Quintana, quienes se encuentran con prisión preventiva. “Lo que nosotros hicimos fue corregir lo que intentó hacer la jueza. Creo que hubo una falta de organización en el Ministerio Público”, ratificó.

A su vez, la fiscala, Lorena Ledesma confesó que le irrita la manera en que se está abordando el caso y aseguró que desde el Ministerio Público están realizando todas las diligencias pero es la jueza quien determinó que las pruebas las reciba un solo funcionario en un horario determinado.

“Le pedimos un plazo, nos otorga, nos parece corto, le pedimos otro plazo (…) La jueza habilita un funcionario, una sola persona va a recibir para que haga la correcta verificación. El viernes pasado la defensa le recusa a la jueza; esa misma Cámara, una semana después, confirma a la jueza y fue toda una semana que no se pudieron presentar los documentos”, declaró.

“Instalar en los medios una causa de que por sí ya es mediática me irrita, por llamarlo de una manera, porque el tenor de los fallos se quiere justificar en los medios, esa resolución no es absoluta, nosotros todavía no pudimos recurrir (…) No nos puede imputar a nosotros el incumplimiento de ese requisito, la jueza no nos dio una solución jurídica», agregó.

Afirmó que por día se están recibiendo en el juzgado aproximadamente 600 documentos y reiteró que esta es una causa que tiene 6.000 documentales por la cantidad de procedimientos que realizaron. “Falta (entregar) lo que tiene que ver con evidencias, faltaría entregar los teléfonos, los aparatos; las escuchas ya fueron presentadas desde el principio. Fueron 40 allanamientos, estamos entregando las evidencias por allanamiento”, puntualizó.

Finalmente, consideró que todavía les falta presentar como un cuarto de todas las pruebas. “Nosotros estamos entregando, hoy está trabajando todo mi equipo, yo creo que en 48 horas creo que podemos entregar todo, si hacemos de mañana y de tarde”, concluyó.

Ahora la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía de confirmar el plazo otorgado al fiscal Ysaac Ferreira para terminar de entregar toda la evidencia de la acusación o si confirma la decisión de la Cámara de Apelaciones por lo cual el Ministerio Público deberá presentar nuevamente la acusación con todas las pruebas en un plazo de 10 días hábiles.

