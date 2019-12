Antinarcóticos verifican lugar de caída de helicóptero

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía verificaron el escenario de la caída de un helicóptero, en Itakyry, ante sospechas que la aeronave era empleada para el transporte de drogas. No se encontró evidencias respecto a la transgresión a la ley de antidrogas.

Los policías se constituyeron ayer a la estancia agroganadera San Marcos, ubicada a la colonia San Martín de Itakyry, donde en la tarde del domingo pasado fue encontrado un helicóptero Robinson, de color negro y matrícula brasileña PR-MTR, incinerado.

Los agentes revisaron las inmediaciones del lugar y no hallaron evidencias relacionadas al narcotráfico. No obstante, incautaron un aparato celular Iphone con un chip de la línea Tigo en buen estado, un GPS de la marca Garming con daños y restos del helicópteros que serán peritados por personal técnico.

En la fecha se espera la llegada de los especialistas de la Dinac (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil) para realizar el trabajo de campo.

Según los datos, el helicóptero no contaba con autorización de la Dinac para sobrevolar el espacio aéreo paraguayo.

La aeronave pertenece al joven brasileño Willian Willemann Brandão (28), quien fue encontrado ayer sin vida en un camino rural de la localidad Gleba 8, del distrito de Minga Porã. El trágico hallazgo fue a unos 50 kilómetros del lugar donde fue encontrado el helicóptero.

LEA MÁS: Helicóptero que cayó en Itakyry pertenece a un brasileño

LEA MÁS: Hallan cadáver del dueño del helicóptero

El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, no descartó que la aeronave sea incinerado adrede y dijo que están recabando informes sobre el fallecido propietario, quien afrontaba procesos judiciales en su país.

LEA MÁS: Sin hipótesis sobre muerte del dueño del helicóptero