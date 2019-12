Condenan amenaza a policías

Autoridades de Hernandarias y Alto Paraná condenaron la amenaza lanzada por el concejal departamental Freddy Chamorro Monzón (ANR, cartista) contra policías por oponerse a liberar una camioneta incautada por disposición de la Fiscalía.

En la madrugada del domingo pasado, el concejal Chamorro amenazó con usar su influencia a los agentes de la subcomisaría 5ª de Hernandarias para trasladar a los intervinientes por negarse a entregar una camioneta. La intimidación fue grabada en un vídeo que luego se viralizó en las redes sociales.

El vehículo fue requisado por orden del fiscal Alfredo Acosta Heyn, ya que sus ocupantes se negaron a proporcionar sus documentos personales ni del documento del rodado, que figura a nombre de Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

Durante la sesión ordinaria de la Junta Departamental, convocada esta mañana, los concejales condenaron la actitud de su colega Chamorro, quien estuvo ausente en la reunión sin presentar justificativo.

El concejal Felipe Carlos Mora (PPT) recalcó que amenaza de Chamorro mancha la imagen de la Junta Departamental. Otros concejales coincidieron con esa crítica; sin embargo, no aprobaron ni propusieron alguna resolución para condenar la amenaza.

Mientras que el intendente de Hernandarias Rubén Rojas (ANR, romerista) remitió una nota al director de Policía de Alto Paraná, el comisario Miguel Cañiza, para pedirle que brinde las garantías a los policías amenazados. Previamente el jefe comunal se reunió con miembros de la comisión vecinal del barrio San Francisco, quienes solicitaron respaldo para los agentes.

El jefe comunal repudió la actitud del concejal Chamorro y remarcó que ninguna autoridad puede estar encima de la ley. Mencionó que la labor policial es aceptada en la ciudad y recordó que hace cuatro años el barrio San Francisco «era tierra de nadie». «A los agentes de la Policía Municipal de Tránsito corrieron a honditazos, pero después gracias al trabajo conjunto con la Policía Nacional se restableció el orden», añadió.

DENUNCIARÁ A CONCEJAL

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunció que presentará una denuncia contra el concejal Chamorro por supuesto abuso de poder.

Según Acevedo, no solo hubo tráfico de influencia «sino un exceso de sus funciones, porque atropellar una comisaría es un hecho punible. Entonces por el hecho de que sea concejal no solamente está recurrieron a su influencia, sino haciendo abuso del poder que eventualmente le ha otorgado su comunidad, por lo tanto es absolutamente inaceptable», remarcó el ministro en Abc Cardinal.