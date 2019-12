Culmina el C9 con Amambay campeón y arranca el C11

La selección amambaiense C9 se consagró campeón del certamen nacional de fútbol de salón “Pedro Juan Caballero 2019”, al vencer en la última jornada a Presidente Franco, por 3 a 2, en el polideportivo “César Mendoza” de la Gobernación local.



Los campeones invictos tuvieron en sus filas al goleador del torneo, Celso Fromherz, que convirtió 22 goles. La valla menos vencida también correspondió a Amambay, con Richard Larrea al frente.

La selección de Ñemby completó el podio, al golear 12 a 1 a Concepción.

Arranca C11 (2008)

Apenas finalizó el Campeonato C9, esta noche arranca la fase final del Nacional C11, en la ciudad de San Juan Nepomuceno.

Los grupos. Serie A: San Juan Nepomuceno, Cnel. Oviedo, Concepción y Carmen del Paraná. Serie B: Amambay, Villarrica, Piquete Cué y Pte. Franco.

Los juegos de hoy, desde las 18:30, son: Concepción vs. Carmen, Amambay vs. Villarrica. Luego se realizarán los actos inaugurales y posteriormente jugarán San Juan Nepomuceno vs. Oviedo y Piquete vs. Franco.

