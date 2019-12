El Ciclón cumple ante Luqueño

Cerro Porteño cumplió y triunfó ante Sportivo Luqueño por 2 a 1. En un partido con poco entusiasmo, el “Pachi” Carrizo, abrió el marcador con un gol olímpico a los 38’ del primer tiempo. A los 13’ de la segunda etapa, Mathías Villasanti, aumentó la ventaja para el Ciclón. Ya sobre el final, de tiro penal, descontó Walter Ortiz para el auriazul.



Juego a ritmo de práctica

Como era de esperarse, el encuentro entre Sportivo Luqueño y Cerro Porteño se jugó a un ritmo de práctica, con escaso entusiasmo por parte de los dos.

Cerro Porteño, por el peso de sus colores, fue el equipo que mostró algún atisbo de fútbol al comienzo, pero en todo momento con mucha parsimonia.

El clima a esa hora en el “Defensores” era casi ideal. Sin embargo, el árbitro José Méndez detuvo el juego cerca de la media hora para consumo de agua. Lo mismo sucedió en la etapa complementaria, en medio de la fresca noche, para darle un mayor aspecto de entrenamiento al juego.

La forma en que se disputan estos partidos, una vez conocido al campeón, es toda una falta de respeto al público, que hace muy bien en dejar de asistir en forma masiva.

Cerro Porteño generó el primer tiro de esquina del partido cerca de los cuarenta. Desde la izquierda, Federico Carrizo ejecutó el tiro, con una comba pronunciada que se metió en el arco defendido por Marino Arzamendia, convirtiendo un gol olímpico, con el cual se cerró la primera fracción.

En el comienzo del segundo tiempo, el delantero auriazul, Víctor Villalba cabeceó el balón frente al arco, dando en el palo derecho.

Momentos después, Mathías Villasanti anotó el segundo gol para el Ciclón, con lo cual prácticamente se definió el partido. Sobre el final, por penal de Carrizo, Ortiz, descontó para Luqueño.

“Soy feliz en este club”

El técnico de Cerro Porteño logró su sexto triunfo en ocho partidos dirigidos hasta ahora con el equipo azulgrana. Se habla de que la dirigencia está detrás de un nuevo entrenador, incluso que habría sido contactado ya un profesional brasileño.

A todo esto y tras la victoria frente a Luqueño, Bernay, manifestó: “Yo vine a Cerro Porteño a trabajar en divisiones formativas y soy feliz en este club. Estoy contento y no me desvela estar en primera división, porque me siento capacitado para estar en el lugar en donde me pongan”.

En cuanto al plantel de jugadores, el entrenador refirió: “El desafío para todos es jugar en Cerro. Aquí no hay que analizar mucho. Hay que destacar la entrega que tuvieron, porque se entregan mucho en cada entrenamiento. Sabemos que manejamos un grupo de seres humanos y habrá días en que pueden estar bien y otros mal”.

Finalmente apuntó: “Nosotros queremos terminar bien el torneo y luego la dirigencia trazará los planes para el año próximo. Estamos conformes con el trabajo realizado”.

