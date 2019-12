Ministro denunciará a Freddy Chamorro por «abuso de poder»

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, confirmó que presentará una denuncia en contra de los hechos que protagonizó el concejal Freddy Chamorro, de Hernandarias. El secretario de Estado sostuvo que atropellar la Comisaría no solo representó tráfico de influencia sino abuso de poder.

Esta mañana de martes habló en comunicación con ABC Cardinal Euclides Acevedo, titular del Ministerio del Interior, sobre el caso de Freddy Chamorro (ANR, cartista), el concejal de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, que atropelló la Subcomisaría 5ª y amenazó a los policías con trasladarlos en caso de que no liberaran una camioneta.

Acevedo señaló que no solo “hay tráfico de influencias sino un exceso de sus funciones, porque atropellar una Comisaría es un hecho punible, entonces por el hecho de que sea concejal no solamente está recurriendo a su influencia, sino haciendo abuso del poder que eventualmente le ha otorgado su comunidad, por lo tanto, es absolutamente inaceptable, sea cual fuere”, subrayó.

Acotó que está recaudando todos los elementos para que la presentación de su propuesta o denuncia esté documentada y sumamente argumentada. “Tenemos que terminar con la cultura del abuso, es un trasfondo cultural, una cultura que no ha desaparecido, cultura autoritaria (…) Produce una tristeza intelectual, entonces estamos en el compromiso de revitalizar la democracia con una cultura cívica que anda ausente”, indicó.

Reconoció que es un comportamiento similar al de Paraguayo Cubas, quien fue echado del Senado por amenazar a policías. En ese sentido, el ministro sostuvo que “van a aplicar la misma vara para todos”.

Fuente: Abc Digital