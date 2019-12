Prohíben entrada de González Daher y Díaz Verón a EE. UU.

El Gobiernos de los Estados Unidos resolvió prohibir la entrada a su territorio al exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Ambas exautoridades están investigadas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La nota remitida por el Departamento de Estado de EE. UU. señala que la decisión fue adoptada a causa de que González Daher y Díaz Verón por su vinculación con «significativos hechos de corrupción».

Según una nota remitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la medida se da debido a que Óscar González Daher y Javier Díaz Verón están implicadas en “significativos hechos de corrupción”.

La prohibición también afecta a los familares de de las exautoridades: Nélida Chávez de González (esposa del exsenador) y Óscar Rubén González Chávez y María González Chavez (hijos del exlegislador). Además, de María Selva Morínigo (esposa del exfiscal general), Yerutí Díaz Morínigo, Manuel Díaz Morínigo, Alejandro Díaz Morínigo y un menor que son hijos del exfiscal general.

Hay más en la mira

El diplomático también indicó que además de estas dos personas existen otras en la mira, que están siendo investigadas. Pero no quiso adelantar ningún nombre. “Hay más en la lista. Tenemos interés en otros individuos. Aprovechamos la fecha pero no son solo estos dos y no son los últimos. Fue un acto político escoger la fecha. (…) El listado cambia constantemente”, dijo el embajador, quien hizo alusión a que ni los nombres divulgados hoy sorprenden a nadie, ni otros que podrían recibir la misma sanción.

La inclusión de miembros de la familia en la sanción no significa que estos estuvieran necesariamente involucrados en los actos de corrupción que se atribuye a las “cabezas de familia”. Pero como explicó McClenny, esos mismos familiares disfrutaron del dinero que fue fruto de un robo.

Causas en Paraguay

El exsenador cartista González Daher tiene dos procesos judiciales a nivel local. Uno, el caso de los audios filtrados abierto en diciembre de 2017, que que revelan un escandaloso tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El otro, un proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, Actualmente guarda prisión domiciliaria y tiene permiso para salir dos días a la semana a trabajar.

El ex fiscal general también guarda prisión domiciliaria. Está procesado por enriquecimiento ilícito, ya que junto con su esposa, Selva Morínigo, no puede justificar unos G. 6.000 millones de su patrimonio, entre el 2013 y 2017.

