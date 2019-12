Sumario para policía que se burló de baja asistencia de hinchas de Cerro

El policía que se burló de la falta de público del Club Cerro Porteño en el estadio Defensores del Chaco antes del partido contra Sportivo Luqueño ayer, lunes, será sumariado. Su castigo sería un apercibimiento o una multa, precisó el jefe de Eventos Deportivos, comisario Eliseo Gaona, quien reprochó el hecho.



El policía, cuyo video se viralizó en las redes sociales, se llama Jorge Enciso y presta servicios en la Agrupación de Seguridad, dependencia de la Dirección de Apoyo Táctico. El agente fue llevado a la comisaría 2ª metropolitana por orden de la Dirección de Policía, que dispuso la apertura de sumario al policía.

Consultado sobre el hecho, el comisario Eliseo Gaona, jefe de Eventos Deportivos, respondió que los castigos máximos que podría recibir el agente son un apercibimiento o una multa, descartando una posible suspensión.

Gaona indicó que esta es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza con un vínculo deportivo. Sostuvo que la burla del policía está fuera de lugar y que, en su opinión personal, no cabe dentro de un uniformado realizar una broma en público.

En relación al marco legal, explicó que hay artículos dentro del reglamento de la Policía que califican este hecho como una falta.

“Su actitud no corresponde a la de un uniformado. Se ordenó el sumario. Como uniformados, como policías, no podemos hacer ese tipo de declaraciones y menos lanzar a las redes sociales. Como policías tenemos que respetar a clubes e instituciones. No podemos dar ese tipo de declaraciones o burlas”, expresó el comandante de la Policía, Francisco Resquín, cuando fue entrevistado sobre el caso.

Resquín no supo responder bajo qué marco legal se abre el sumario al policía y dijo que eso “se va a ver”. En relación a la privacidad de las comunicaciones de la Policía, respondió que “fue pública, porque entiendo que el personal le envió una broma a un compañero, a un camarada, pero eso se hizo público y eso puede incitar a la violencia”.

“Se va a hacer un sumario para los cinco (policías) y en base a eso vamos a ir deslindando responsabilidades”, indicó.

Resquín inclusive respondió a la versión de que abrió el sumario porque él es cerrista. “Les quiero aclarar que soy olimpista, pero estoy en desacuerdo”, precisó el comandante de la Policía, quien se abstuvo de decir cuáles serían los posibles castigos para los implicados.

La burla

En el video viralizado ayer, Enciso se burló de la baja concurrencia del público de Cerro Porteño en el juego contra Luqueño, un partido que finalmente ganó el Ciclón por 2-1. Se refirió a ellos como “25 pagantes”, una broma recurrente que tiene su origen en la cantidad de entradas vendidas en un juego entre Cerro Porteño y 12 de Octubre de Itauguá en 2008.

Fuente: ABC Digital.