Arévalo pedirá expulsión de Óscar González Daher de la ANR

El senador colorado Martín Arévalo anunció que presentará el pedido de expulsión de Óscar González Daher de las filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR), sobre quien pesan procesos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, además del caso conocido como audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El pedido de desafiliar a OGD del Partido Colorado llega luego de que las autoridades de Estados Unidos haya vetado su ingreso a dicho país por considerar que fue parte “de hechos de corrupción significativos”



Arévalo adelantó que esta tarde estaría preparando la nota pidiendo la expulsión de González Daher y que mañana la presentará ante la ANR. “Lo de González Daher y el exfiscal Javier Díaz Verón nos pone como partido en una situación difícil. Ante esta situación corresponde la expulsión”, señaló.

Expresó que ante los hechos que se fueron registrando son alarmantes para la clase política y que el partido Colorado tiene que estar a la altura y demostrar que están en pos de la honestidad y la transparencia. “Tienen que solicitarle a la clase dirigencial que mida sus pasos y realmente se conduzca como la sociedad lo exige”, comentó.

El pedido de expulsión de Óscar González Daher del Partido Colorado se sumará a otras pedidos de expulsión como el de la exdiputada Cynthia Tarragó, acusada por la justicia norteamericana de lavado de dinero y fue detenida con su marido, el ciudadano alemán Raimundo Va, el 21 de noviembre último. La misma fue excluida del padrón del Partido Colorado por decisión del Tribunal de Conducta.

Ayer, el Departamento de Estado norteamericano informó que el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher y el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, al igual que sus respectivos familiares cercanos, no podrán ingresar a ese país durante el resto de sus días, debido a su “participación en hechos de corrupción significativos”.

La sanción implica también que los dos exhombres fuertes paraguayos no pueden usar sus finanzas en EE.UU. Sin embargo, no se aclaró si en estos dos casos específicos existen cuentas bancarias o bienes raíces en ese país.

Fuente: ABC Digital.