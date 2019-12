Junta de CDE ignora ratificar compromisos de transparencia

La organización no gubernamental Reacción propuso hace 4 meses a la Junta Municipal de Ciudad del Este asumir compromisos de transparencia que incluyen garantizar seguridad vial y agua potable en colegios públicos e investigar la desaparición de U$S 200.000 de los recursos del Fonacide. Sin embargo, a pesar del transcurso de ese tiempo y el cambio de la conformación de mayorías en tres ocasiones, el pleno sigue sin comprometerse con la educación.

En un informe, Reacción comunicó que los concejales que integran el legislativo de la capital del Alto Paraná ignoran la responsabilidad de transparentar e investigar acciones, así como garantizar la seguridad vial de los estudiantes y trabajar para que tengan acceso a agua potable.

El pasado 24 de julio la ONG, junto a estudiantes secundarios, organizaron el evento «Corrupción en Educación» para debatir con los ediles esteños sobre Fonacide, necesidades educativas del sector público y acceso a la información pública. El encuentro solo contó con la participación de los concejales Teodoro Mercado (PLRA) y Hugo Benítez (CDE), pese a que fueron cursadas invitaciones a todas las bancadas. En esa ocasión, ambos firmaron un acuerdo de transparencia y se comprometieron a impulsarlo dentro del pleno.

El 31 de julio en audiencia pública en la Junta Municipal, integrantes de Reacción presentaron el acuerdo con la intensión de que todos los ediles ratifiquen los compromisos firmados por sus colegas Mercado y Benítez, pero el análisis del documento fue enviado a la comisión de Legislación, en ese entonces presidido por Lilian González de Aguinagalde (ANR). «Respaldados en la Carta Orgánica Municipal, solicitamos participar de las reuniones de la comisión asesora que estuvieran relacionadas al acuerdo. Pese al constante seguimiento no obtuvimos ninguna respuesta concreta», refiere el informe.

En estos 4 meses, la Junta se reestructuró tres veces cambiando de mayoría y de presidencia de la Comisión de Legislación rotando entre Lilian González y María Portillo (PLRA), pero ninguna de las dos ni sus otros colegas impulsó el estudio del acuerdo de transparencia. «Todos los compromisos presentados se podrían resumir en ‘Cumplir la ley’, pero hasta ahora han sido ignorados por el legislativo esteño que se ha limitado a facilitar excusas y demostrar incompetencia. No así en asumir un compromiso institucional», reclama la ONG.

Finalmente indica que en campañas políticas, los concejales opositores y oficialistas se llenan de discursos de lucha por la transparencia y que este es el momento en que realmente lo hagan. «Un gran paso es ratificar estos compromisos. No importan las nuevas mayorías si no existe un compromiso real».