Durand insiste en inocencia y tira responsabilidad hacia supuestos estafados

Dany Durand, ministro de Vivienda y Hábitat, insistió en que no fue parte de un supuesto esquema de estafa en Mocipar, empresa de la que fue presidente y dueño. Sostuvo que las denuncias de los afectados deben hacerse en el ámbito civil y no en otro fuero porque los mismos firmaron sus contratos de manera voluntaria. El funcionario de la cartera añadió que no firmó documento alguno con los supuestos afectados.

El ministro Dany Durand envió, a través de su abogado Diego Lansac, una serie de intimaciones a las personas que denunciaron haber sido estafadas por la empresa Mocipar, de la que fue dueño y presidente. La medida la tomó porque se consideró difamado en las redes sociales.

Durand volvió a insistir en su inocencia afirmando que él dejó el consejo directivo de Mocipar en 2012 y vendió sus acciones en 2017. Explicó que no realizó manejos administrativos ni operativos desde 2012 y que no firmó contrato alguno con los denunciantes. “Si es antes de 2012, ahí vamos a hablar”, manifestó.



El titular del ministerio de la Vivienda dijo también que las personas que firmaron contrato con Mocipar lo hicieron de manera voluntaria y que, a raíz de esto, las denuncias deben hacerse en el ámbito civil y no con intervención de la Fiscalía, como sucede en este caso.

“Acá se denuncia por una supuesta estafa que todavía no está demostrada. La persona participó 60 meses de sorteo y no ganó. Se cumplieron las reglas establecidas en el contrato que la persona firmó (…) Todos los sorteos se realizaron. Si hay incumplimiento del contrato, debe ir por el ámbito civil. ¿Estafados de qué si se cumplió con el contrato?”, se preguntó.

El Ministerio Público investiga al menos cuatro denuncias de supuesta estafa en Mocipar, aunque los casos informales anuncian a unos 40.

