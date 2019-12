El mejor instrumento de una orquesta es el alma

Un magistral concierto de fin de año es el que brindó la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional en el Museo de Arte Sacro. Los asistentes llenaron el sitio y vibraron con las interpretaciones bajo la dirección del maestro Óscar Barreto.



Uniformados policiales interpretando “New York, New York” y haciendo bailar al público. Pareciera una escena extraída de algunas de esas películas que vemos a menudo. Pero fue parte del concierto en el que la banda de músicos de la Policía Nacional hizo gala de su arte musical.

“El instrumento más importante de una orquesta es el alma” sostuvo el maestro Oscar Barreto en el concierto de fin de año en la Villa Lina del Museo de Arte Sacro.

“Esta es una peña para cantar y bailar. No podemos desconocer que hay gente que se esconde bajo el uniforme para delinquir, pero somos muchos los que honramos la institución y estamos para servir a la gente dando lo mejor de nosotros”, agregó.

La Suboficial Ayudante Melisa Duarte y el Suboficial Inspector Rodrigo Benítez deleitaron con su voz al igual que Kike Krona que se sumó con “A mi manera”. También arrancaron aplausos las cantantes Lidia González y Andrea Valobra y Ricardo, el “Michael Jackson paraguayo” con sus dos hijos.

Con mucho sentido del humor Barreto realizó bromas en torno a los músicos. Al presentar al cantante policial Rodrigo Benítez dijo que acaba de graduarse como Master en neurosicología. “Nos ayudará bastante, ningún músico está bien porque siempre está tarareando por allí”.

Al destacar la labor de los setenta integrantes de la orquesta dijo que otros 50 están en plena etapa de formación y de hecho la Banda de la Policía es un semillero de donde surgió la guarania con José Asunción Flores.

“Este es el mejor público del año, en una noche mágica con el calor adecuado”, se presentó Rodrigo Benítez.

La gran orquesta es una fusión de las tres agrupaciones principales de la banda de músicos; la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica y la Jazz Band, presentó un repertorio que incluía la música de los ‘60, ‘70 y ‘80 con lo mejor de la música de las décadas doradas del Pop: Michael Jackson, Electric Light Orchestra, Nirvana, Bee Gees, A-Ha, Cool and The Gang. Algunos de los temas: The Eigthies, Flash Dance, La Bamba, Tico Tico, Mambo Nro 5, Rasputín, My way, Tocata y Fuga Czardas, After the love has gone, September, Gloria, Yesterday, Celebration, Disco Lives, Beat It, Smooth Criminal, Billie Jean, Selección de Luis Miguel, Hasta luego cocodrilo, Mambo Berstein, y muchos otros.

Óscar Barreto anunció que el año que viene presentarán una gran retreta con marchas músicas patrióticas y reiteró que “esta es la cara de la policía nacional que quiere transmitir, alegría, honestidad y trabajo de servicio a los demás”.

Fuente: ABC Digital.